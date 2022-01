Covid, nuovo positivo nella Roma. Tre nuove positive anche nella squadra femminile

Trigoria sta diventando un focolaio Covid. In casa Roma si registrano infatti nuove positività al Coronavirus sia nella squadra maschile che in quella femminile.

AS Roma: due positivi

Nella formazione maschile, i positivi sono due. Dopo l'annuncio di ieri di un positivo, nei controlli odierni un nuovo calciatore è risultato positivo al Covid. La Roma però per rispetto della privacy, non ha comunicato i nomi dei due calciatori (Fuzato è tornato negativo). Questo il comunicato del club dopo i tamponi di oggi: "La Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare". A differenza del comunicato di ieri, in questo caso manca la dicitura "ha completato il ciclo vaccinale". Le opzioni allora sono che il giocatore non è vaccinato (da escludere) e più plausibilmente che il calciatore in questione non ha ancora ricevuto la dose booster. Il calciatore salterà sicuramente la sfida di domenica contro il Cagliari e la partita di Coppa Italia contro il Lecce. L'obiettivo è recuperarlo per l'Empoli.

AS Roma femminile atlre tre positive

Nell'AS Roma i numeri delle positive sono sempre in salita. Si aggiungono all'elenco, dopo mister Spugna e il gruppo di quattro calciatrici positive anche Benedetta Glionna, Andressa e Valeria Pirone tre titolarissime. Questo il comunicato del club: "L’AS Roma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, le calciatrici Andressa, Benedetta Glionna e Valeria Pirone, tutte vaccinate, sono risultate positive al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Le calciatrici stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare".