Rocca Priora RDP, torna Graziani

Ritorno importante al Montefiore. La Rocca Priora RdP con un'operazione lampo ha ufficilizzato infatti il ritorno in mezzo al campo del centrocampista Daniele Graziani.

Centrocampista classe 1992, Graziani è reduce dal biennio alla Virtus Roma. In precedenza aveva vestito per due anni la maglia dei castellani. Giocatore d'esperienza, ha militato anche per diversi anni in Eccellenza.

Colpo di prestigio della formazione castellana che vuole assolutamente essere protagonista dopo la salvezza sofferta conquistata nella passata stagione.