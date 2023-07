Super colpo Rocca Priora RDP: preso Federici

Colpo super per la Rocca Priora RdP che migliora il suo parco attaccante portando al Montefiori il centravanti Federico Federici, che vanta un passato nel professionismo ad inizio carriera nella Salernitana e nel Novara.

Federici, classe 1991, ha concluso la scorsa stagione all'Almas in Prima Categoria, mettendo a segno ben sedici gol negli ultimi due mesi di campionato.

"Benvenuto bomber dei bomber" scrive sui social la società castellana che accoglie il centravanti che vanta esperienze e tanti gol in tante catgorie dai Giardinetti (26 gol in una stagione di Promozione) Lupa Frascati, Colle Salario, Città di Ciampino (26 gol in Eccellenza) ma anche Città di Ciampino in Serie D e Casale in Serie C.