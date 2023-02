Promozione, Girone A: i risultati della diciottesima giornata

In attesa del posticipo che chiuderà la 18esima giornata non sono mancate le sorprese nel turno del Girone A del campionato Promozione, con due squadre in fuga.

Alla Romulea il big match

La Romulea vince una partita importantissima in casa dell'Ottavia. Un vero e proprio scontro diretto per la testa della classifica. Gli amaranto oro rompono l'equilibrio grazie a Di Pilato. L'attaccante sblocca il match sfruttando un retropassaggio errato della difesa verso il portiere. La Romulea spinge alla ricerca del raddoppio ma non sfrutta due grandi occasioni. Nella ripresa l'Ottavia prova a ribaltare il risultato ma la difesa ospsite regge. La Romulea fa muro e porta a casa tre punti pesantissimi nonostante le espulsioni nel finale di Azzawi ed Innocenti blindando il primato in classifica.

Gli altri risultati

In testa alla classifica insieme alla Romulea c'è l'Aranova che travolge per 4 a 0 il Tarquinia. Clamoroso successo dell'Ostiense che da (ex) fanalino di coda batte per 4 a 2 il Santa Marinella alla terza sconfitta consecutiva.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 18esima giornata del Girone A: