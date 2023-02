Promozione, Girone B: i risultati della diciottesima giornata

La diciottesima giornata del Girone B vede un'altra vittoria del Settebagni che resta in testa al girone. Amatrice, impegnata nel posticipo, costretta a vincere per mantenere invariato il distacco.

Tris del Valle della Peschiera

Il Valle della Peschiera vince per tre a zero sul difficile campo del Tor Lupara e conquista importanti punti salvezza. I reatini passano in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Di Lorenzo. Nella ripresa l'attaccante classe '93 realizza la sua doppietta e fa due a zero. Blinda la vittoria Colosanti, appena entrato nel finale, al posto proprio di Di Lorenzo.

Gli altri risultati

Il Settebagni blinda il primo posto con una vittoria di misura, per uno a zero, contro lo Sporting Montesacro. Colpo a sorpresa del Passo Corese che sbanca l'Usai per 2 a 1 contro il Futbol Montesacro.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 18esima giornata