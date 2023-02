Promozione, Girone D: i risultati della diciottesima giornata

Alle 15:00 inizierà il posticipo della 18esima giornata del Girone D, dominato dal Valmontone capolista solitario. Sale la Bi.Ti. in attessa della partita dell'Atletico Morena.

Bi.Ti. seconda

Secondo posto momentaneo per la Bi.Ti. La formazione di marino ha battuto in casa per tre a uno in casa il Colonna. Il primo tempo termina uno a zero per gli ospiti, con i padroni di casa che agguantano il pareggio nella ripresa. Risulta decisivo l'ingresso di Arciprete che porta la Bi.Ti. sul due a uno. Di Troisi la rete che chiude l'incontro sul 3 a 1.

Gli altri risultati

Frena il Valmontone che in casa fa 3 a 3 contro la De Rossi. Poker del Bellegra alla Pro Cori mentre finisce con un pareggio a reti bianche la sfida fra Paliano e Rocca Priora RdP.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 18esima giornata del Girone D: