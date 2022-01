Milan-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Giovedì 6 gennaio a San Siro la Roma sarà ospite del Milan per la 20esima giornata di Serie A, la prima del 2022. Per la partita del Meazza, Mourinho recupera Lorenzo Pellegrini che giocherà dal primo minuto dopo l'infortunio rimediato contro il Torino lo scorso 28 novembre.

Milan-Roma, le ultime di formazione

Lorenzo Pellegrini sarà il faro del centrocampo della Roma contro il Milan. Il capitano giallorosso completerà la mediana romanista insieme a Cristante e Veretout. Sugli esterni in attesa dell'arrivo di Maitland-Niles agiranno Karsdorp e Vina, viste anche le condizioni non ottimali di El Shaarawy. In difesa i soliti noti: Mancini, Ibanez e Smalling davanti a Rui Patricio. In attacco sicuro del posto Abraham il suo partner d'attacco è l'unico dubbio nella testa di Mou. Serrato ballottaggio infatti fra Zaniolo e Mkhitaryan, con l'italiano leggermente favorito.

Nel Milan torna Ibrahimovic, autore di un gol su punizione nella sfida di andata. Lo svedese guiderà l'attacco rossonero, supportato da Leao, Diaz e Saelemaekers anche se reclama spazio Messias. In mediana ci saranno Tonali e Bakayoko visto che Kessie e Bennacer sono impegnati in Coppa d'Africa. In difesa dovrebbe esserci gli ex Florenzi e Romagnoli. In leggero dubbio Hernandez, out Tatarusanu positivo al Covid. Un altro tesserato del Milan è positivo al Coronavirus ma il nome non è stato comunicato dal club.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Veretout, Cristante, Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Milan-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Milan e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per guardare il big match di San Siro sarà necessario scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili oppure collegare il televisore ad una console PlayStation o Xbox. In alternativa bisognerà utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o collegare il TIMVISION Box alla tv. Sempre valida l'alternativa di vedere la sfida in streaming su pc, tablet e smartphone tramite app Dazn.