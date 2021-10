Roma-Milan 1-2 | Ibrahimovic e Kessie fanno vedere i fantasmi a Mourinho

Roma-Milan termina 2 a 1 per i rossoneri. La squadra di Pioli va in vantaggio nel primo tempo grazie ad una punizione di Ibrahimovic. Nella ripresa gli ospiti raddoppiano con Kessie dal dischetto. Nel finale la Roma accorcia le distanze sfruttando l'espulsione di Theo Hernandez, con l'ex El Shaarawy ma non basta ad evitare la sconfitta. Clicca qui per le pagelle

FISCHIO FINALE: Milan batte Roma 2 a 1 dopo sei minuti di recupero

96' Giallo per Veretout

94' Perez col mancino chiama Tatarusanu al grande intervento

93' GOOL DELLA ROMA El Shharawy accorcia le distanze nel recupero

90' Maresca assegna 6 minuti di recupero

90' Bordata di Mancini da fuori area para Tatarusanu

86' Felix dal limite dell'area calcia verso la porta, ma centrale

84' Ci prova Veretout da fuori. Alto

82' Doppio colpo di testa di Zaniolo. Sul primo è miracoloso Kjaer, il secondo esce per poco

81' Ammonito Kessie

80' Fuori Karsdorp dentro Shomurodov

79' Ci prova Zaniolo ma il tiro è centrale

78' Giallo per Giroud

77' Nel Milan dentro Romagnoli, Tonali e Bakayoko per Krunic, Bennacer e Leao

76' Occasione Roma con Zaniolo che per poco non arriva su un cross di Pellegrini

73' El Shaarawy ci prova dalla distanza. Tiro telefonato

68' Fuori Saelemaekers dentro Ballo Toure nel Milan. Nella Roma fuori Vina dentro Perez

66' Espulso Hernandez. Il francese abbatte Pellegrini al limite dell'area. Secondo giallo per lui.

65' Ammonito Tomori

63' Fuori Abraham dentro El Shaarawy

57' Giroud entra in campo al posto di Ibrahimovic

57' gool del Milan! Dal dischetto Kessie non sbaglia.

53' Rigore per il Milan! Abraham dentro l'area fallisce un gol e sulla ripartenza il Milan guadagna un rigore

50' gol del Milan annullato.Ancora Ibrahimovic in gol. Un lancio dalla difesa rossonera sorprende la retroguardia romanista. Ibra aggancia e di destro incrocia e batte Rui Patricio. Il Var annulla tutto per fuorigioco dello svedese.

49' Ammonito Mancini per fallo su Leao

46' Inizia il secondo tempo di Roma-Milan. Mourinho lascia Mkhitaryan negli spogliatoi ed entra Felix

Dopo un minuto di recupero Maresca fischia la fine del primo tempo. La Roma va al riposo sotto di un gol. Al momento decide la sfida una punizione di Ibrahimovic

45'+1 Milan ancora pericoloso su punizione. Ci prova Hernandez, ma è attento Rui Patricio

42' Punizione pericolosa di Pellegrini che attraversa tutta l'area di rigore rossonera. Il pallone è deviato da un difensore del Milan in angolo

41' Ammonito Hernandez per fallo su Zaniolo

38' Annullato il 2 a 0 del Milan di Leao per fuorigioco di Ibra ad inizio azione

37' Milan vicino al raddoppio. Ibra va giù in area di rigore, arriva Leao ma il suo tiro è rimpallato dalla difesa giallorossa. Pericolo per la Roma

30' Il Milan è padrone del campo, i giallorossi non pungono in ripartenza

26' gool del Milan! Zlatan Ibrahimovic da punizione lascia partire un gran destro che non lascia scampo a Rui Patricio, battuto sul suo palo. Vantaggio rossonero. Ibra ammonito per eccessivi festeggiamenti

24' Ammonito Karsdorp che ha steso al limite dell'area Rafael Leao

17' Si fa vedere Ibrahimovic. Lo svedese scambia con Saelemaekers e calcia senza trovare lo specchio della porta

14' Ancora Pellegrini! Il numero 7 della Roma calcia di prima intenzione su un cross deviato di Karsdorp. Il pallone esce di pochissimo

11' Bella azione del Milan sulla destra, ma sul cross di un compagno Leao colpisce male

7' Ammonito Zaniolo per proteste. Il 22 giallorosso reclamava un calcio d'angolo negato dall'assistente

6' Pericoloso il Milan con Kessie. Il tiro da fuori del centrocampista termina largo

3' Roma vicina al vantaggo con Pellegrini. Il capitano giallorosso riceve un pallone splendido da Vina, ma da ottima posizione non trova la porta

1' Maresca fischia il calcio d'inizio di Roma-Milan

La Roma scende in campo per il riscaldamento

- Il miglior marcatore nelle partite fra Roma e Milan, è Francesco Totti con 11 gol. Di questi, ben quattro sono stati segnati dall’ex capitano giallorosso allo Stadio Olimpico.

- Lo scorso anno Roma-Milan terminò 1-2. A segno per i giallorossi Veretout, per i rossoneri Kessie e Rebic.

- Sono sei in totale gli ex delle due squadre. Quattro adesso giocano nel Milan, Mirante, Florenzi, Kjaer e Romagnoli; due nella Roma El Shaarawy e Cristante.

- In Serie A, Mourinho non ha mai pareggiato contro il Milan. Il suo bilancio è di tre vittorie e una sconfitta.

Le formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Benvenuti alla diretta testuale di Roma-Milan, posticipo domenicale dell’undicesima giornata di Serie A.

