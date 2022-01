Calciomercato Roma: arriva Maitland-Niles

La Roma di forza strappa Maitland-Niles all'Arsenal. Dopo una lunga trattativa, che si stava arenando, Tiago Pinto ha rotto gli indugi e ha assicurato a Mourinho il calciatore inglese fino al termine della stagione in corso.

Arriva Maitland-Niles

La decisione di Pinto nell'arrivare al calciatore è stata decisiva. Il gm della Roma dopo non aver trovato un primo accordo con i Gunners (prestito a 750mila euro con obbligo di riscatto a 10 al raggiungimento di un determinato numero di presenze, l'Arsenal ne voleva 15) ha formulato una nuova proposta che ha convinto il club inglese: il prestito secco. La Roma con questa nuova soluzione verserà nelle casse dell'Arsenal 500mila euro (più 500mila di bonus) e pagherà l'intero ingaggio al calciatore (1,2 milioni di euro netti) fino al termine della stagione.

Il calciatore sosterrà le visite mediche a Londra e poi arriverà in Italia, con Mou che spera di averlo già disponibile domenica 9 gennaio contro la Juventus. Reduce dal Covid, il calciatore potrebbe giocare uno spezzone di partita contro i bianconeri.

Chi è Maitland-Niles

Maitland-Niles è un terzino destro, esterno di centrocampo all'occorrenza mediano molto apprezzato da Arsene Wenger. Inglese classe 1997, è cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal, squadra da cui lo ha prelevato la Roma. Con i Gunners ha totalizzato 132 presenze, di cui 11 in questa stagione, e tre gol. Quello alla Roma, è il terzo trasferimento in prestito del calciatore dopo quelli al Ipswich Town (2015-2016) in Championship (Serie B inglese) e al West Bromwich in Premier League da febbario a giugno della scorsa stagione. Con la Nazionale inglese conta 5 presenze di cui tre in Nations League, ma non ha fatto parte della spedizione ad Euro 2020.

Come cambia la Roma con Maitland-Niles

Maitland-Niles alla Roma si dividerà il lavoro sulla fascia destra con Karsdorp che fino a questo momento è stata l'unica scelta sulla corsia di destra. Mourinho in caso di necessità, e di mancato arrivo di un centrocampista, potrà giocarsi il jolly inglese anche in mezzo al campo facendo tirare il fiato a Veretout o Cristante.