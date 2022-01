L'Ottavia crolla in casa col Cimini nel recupero

Troppo forte la Polisportiva Faul Cimini per l'Ottavia, che crolla sotto i colpi di Vittorini e continua il suo periodo negativo. I padroni di casa erano riusciti anche a pareggiare il gol in avvio di Vittorini, prima mancando un rigore al 19' con Petrini e poi due minuti dopo trovando il pari con Neri. La risposta degli ospiti però è stata devastante, con i gol di Matuzalem (figlio di Francelino) e Vittorini nel finale di primo tempo. Nel secondo tempo i padroni di casa non hanno risposte per gli ospiti, che dilagano con Di Federico al 9' e la ciliegina sulla torta della tripletta di Vittorini al 49', buone per i tre punti e il mantenimento del primo posto del Cimini, a pari punti con il Pomezia ma con una partita in meno. Resta critica la situazione dell'Ottavia, ferma al penultimo posto con otto punti.

#OTTAVIA: Ragni, Tedeschi (23'st Gramaccioni), Benedetti, Petricca, Di Bari, Cervini, Neri (18'st Tassi), Chirieletti, Paloni (23'st Vendetti), Petrini (1'st Fondi), Murri (34'st Avolio). A disp: Tomarelli, Laureti, Ferruzzi, Geracitano. All. Giuseppe Porcelli

#CIMINI: Bertollini, Braccio (39'st Aglietti), Politanò (29'st Caparros), Matuzalem (19'st Zega), Cruciani, Paletta, Maggese, Marinaro, Di Federico (13'st Napoli), Vittorini, Tabarini. A disp: De Vellis, Marini, Onofri, Maccari, Vincenzi. All. Marco Scorsini

ARBITRO: Baratta di Ciampino

ASSISTENTI: Perruzza di Frosinone e Gneo di Latina

MARCATORI: 10'pt, 35'pt, 49'st Vittorini (C); 21'pt Neri (O); 44'pt Matuzalem (C); 9'st Di Federico (C)

NOTE: Spettatori 220 circa. Bertollini (C) al 19'pt respinge un calcio di rigore a Petrini. Ammoniti: Di Federico, Cruciani, Neri, Tassi. Angoli: 2-6. Recupero: 1'pt; 4'st