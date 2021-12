Ottavia - Polisportiva Cimini rinviata, ecco i motivi

Non si giocherà Ottavia - Polisportiva Cimini, sfida del girone A di Eccellenza laziale in programma domani pomeriggio. La squadra romana ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita a causa del COVID-19 che ha decimato la rosa della sua squadra. Di seguito il comunicato del Cimini che annuncia la decisione. "Comunicato ufficiale del Crlazio che accetta la richiesta della formazione romana dopo i casi di positività riscontrati. Dispiace non poter dare continuità a questo momento positivo ma capiamo il contesto di difficoltà e facciamo un grosso in bocca al lupo all'Ottavia".