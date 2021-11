Il Tivoli batte anche la Luiss e consolida la vetta

Nove su nove è lo score di questo campionato del Tivoli, che batte in una partita complicata la Luiss e mantiene sempre di più la sua prima posizione in campionato. Si era messa male da subito per il Tivoli, che subisce l'1-0 per un clamoroso errore del portiere del Tivoli Vento, che cicca completamente il contatto col pallone e De Vincenzi non può fare altro che appoggiare in rete. Prima della fine del primo tempo arriva l'errore anche della Luiss, con il portiere che manca l'uscita, ma Pera prende il palo in spaccata a porta totalmente vuota.

Nel secondo tempo arriva l'episodio che rimette la partita nei binari dei padroni di casa. Un fallo di mano in area regala il rigore a De Marco che dal dischetto non sbaglia e pareggia i conti. Vento si riscatta nel secondo tempo, parando il tiro a botta sicura di De Vincenzi destinato al secondo palo, con il bomber della Luiss che era rimasto da solo in area dopo un'azione personale. Il gol del vantaggio arriva sempre con De Marco, bravo a sfruttare una sponda di un suo compagno e a mettere in rete il gol che, alla fine, vale il nono successo consecutivo per il Tivoli. Nel finale i padroni di casa hanno la possibilità di triplicare con Costanzo, ma sbaglia uno contro uno con il portiere.

Tivoli - Luiss 2-1 (De Vincenzi (L), De Marco (T), De Marco (T)