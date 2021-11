Carbone e Renzetti fanno volare la Luiss contro il Tor Sapienza

La forza della Luiss sui piazzati ha la meglio di un Tor Sapienza coriaceo e lottatore nonostante le assenze ma che si deve arrendere alla volontà della Luiss, ora al secondo posto nel girone B di Eccellenza Lazio. Il primo gol arriva nel primo tempo, firmato da Renzetti che sugli sviluppi di un angolo salta più in alto di tutti e trova il gol del vantaggio dei padroni di casa. Montesi ha la chance per pareggiare per gli ospiti da fuori area ma non riesce a trovare lo specchio e si va a riposo con il vantaggio della Luiss. Un vantaggio ribadito nel secondo tempo da Carbone, che chiude il match sempre da calcio d'angolo. Il Tor Sapienza ci prova ma non è abbastanza per riaprire la partita, con merito della Luiss che chiude la porta in difesa e mantiene un risultato fondamentale per rimanere nella scia del Tivoli.