Calciomercato Lazio: Leiva ai saluti, Sarri ha scelto il sostituto. Ecco i nomi

Lucas Leiva, dirà addio alla Lazio al termine della stagione. Il brasiliano che è tornato titolare in questa parte di stagione non rinnoverà coi biancocelesti il suo contratto. La dirigenza ha già individuato i profili giusti per sostituire l’ex Liverpool.

Leiva fra campo e panchina

Dopo essere stato un perno fondamentale del centrocampo di Inzaghi, Lucas Leiva ha perso quel ruolo chiave con Sarri. In questa stagione il brasiliano non ha avuto quella continuità che per anni ha avuto nella Lazio. Il gioco di Sarri è distante dalle caratteristiche (tecniche e anagrafiche) di Leiva, equilibratore, bravo recupera palloni ma meno propenso alla costruzione. Il tecnico infatti predilige come regista un giocatore abile nel fraseggio corto, nella costruzione e abile nella gestione della palla anche sotto il pressing avversario. Ecco perchè col nuovo corso laziale, il centrocampista dopo aver iniziato la stagione da titolare, è stato relegato in panchina e sostituito da Cataldi che è riuscito pure a conquistare una convocazione in nazionale. L’infortunio di cui è stato vittima il calciatore figlio del vivaio biancoceleste, ha nelle ultime partite rilanciato Leiva nell’undici titolare ma nonostante questo il brasiliano non rientra nei piani di Sarri per il futuro.

Leiva e la Lazio

Lucas Leiva (classe 1987) è arrivato alla Lazio (per circa 5 milioni di euro) nel 2017, dopo dieci anni di Liverpool. In biancoceleste il brasiliano ha collezionato 188 presenze e 4 gol. Con la maglia della dei capitolini ha vinto 1 coppa Italia e 2 supercoppe Italiane. Leiva, che guadagna poco più di due milioni, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. La Lazio lascerà andar via il calciatore al termine della stagione senza proporre alcun rinnovo.

I sostituti di Leiva

Sarri è pronto ad aprire un nuovo ciclo con calciatori giovani, scelti da lui. Uno degli obiettivi principali è proprio il play, un ruolo essenziale per il suo calcio. I nomi sulla lista di Sarri sono due: Maxime Lopez del Sassuolo e Vitinha del Porto.

Il francese, classe 1997, dei neroverdi piace molto a Sarri per il suo giocare veloce e per la capacità di impostare. Alla corte di Dionisi sta giocando un’ottima stagione ed è diventato un elemento cardine del Sassuolo. Per lasciarlo partire il club neroverde tratta a partire da 20/25 milioni di euro. Altro giocatore che piace molto in casa Lazio è Vitinha che all’Olimpico ha giocato da avversario contro i biancocelesti eliminandoli dall’Europa League in questa stagione. Il centrocampista classe 2000. Il portoghese, che al Porto ha tolto la titolarità a Sergio Oliveira spingendolo alla Roma, è stato elogiato già da Sarri nel doppio confronto con il club lusitano quando dichiarò: “Vitinha e Vieira sono due giovani di livello e hanno qualità straordinarie”. Il Porto valuta il suo centrocampista fra i 25 e 30 milioni di euro.

Altri giocatori che piacciono molto al tecnico laziale sono Vecino dell’Inter e in scadenza coi nerazzurri e Castrovilli della Fiorentina. Uno dei due, l'interista in pole, può arrivare al di là dell'addio di Leiva, per infoltire in centrocampo biancoceleste.