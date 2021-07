La Lazio vuole Matias Vecino. Ecco la chiave per convincere l'Inter

Matias Vecino può tornare da Maurizio Sarri. Il centrocampista dell'Inter è nel mirino della Lazio e potrebbe arrivare a Roma tramite uno scambio. Vecino-Lazzari è lo scambio su cui Inter e Lazio starebbe lavorando in questi giorni, con i nerazzurri che potrebbero versare pure un conguaglio in denaro nelle casse biancocelesti.

Vecino e Sarri

Matias Vecino, è stato già allenato da Maurizio Sarri ai tempi dell'Empoli nella stagione 2014/2015. In toscana, il centrocampista ha disputato un'ottima annata diventando una pedina fondamentale, titolarissimo del tecnico. Trentasei presenze in campionato e due in Coppa Italia, condite da due reti è il bottino di Vecino con Sarri, poi trasferitosi a Napoli. E qui, più volte, ha richiesto l'acquisto del centrocampista passato alla Fiorentina prima e all'Inter poi.

Centrocampista di inserimento, l'uruguaiano nell'ultima stagione è stato fermato ai box da un lungo infortunio ma nel finale di campionato si è ritagliato uno spazio importante nell'Inter scudettata di Antonio Conte.

Nella Lazio, Vecino potrebbe rivestire un ruolo importante da mezzala, magari sostituendo Luis Alberto che arretrerebbe nel ruolo di regista, o avanzerebbe da trequartista in caso di 4-3-1-2. Centrocampista col vizio del gol, il 29enne sudamericano sarebbe lieto di rilanciarsi e riabbracciare il tecnico toscano.

La trattativa

Per portare Vecino alla Lazio, il club biancoceleste è pronto a gicoare la carta Mauel Lazzari. L'esterno non è funzionale ai moduli che Sarri ha in mente per la sua squadra, e per questo potrebbe partire senza troppe sofferenze. A Milano, l'ex Spal, troverebbe invece Simone Inzaghi con cui ha giocato da titolare e con buoni risultati proprio alla Lazio. Il club capitolino però chiede anche un conguaglio a suo favore per lo scambio.

Le due squadre trattano all'ombra dei riflettori, con la Lazio che sa di poter sfruttare anche la fretta dell'Inter di trovare un esterno che sostituisca Hakimi diretto al Psg.