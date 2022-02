Lazio-Porto 2-2: biancocelesti eliminati dall'Europa League. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio pareggia per due a due la sfida di ritorno contro il Porto ed esce dall’Europa League. La squadra di Sarri viene eliminata dalla coppa europea al termine di una buona partita giocata per tanti tratti meglio della più quotata formazione portoghese. Conceição, forte del due a uno della sfida di andata, esce dall'Olimpico con in tasca la qualificazione arrivata con la maggior esperienza della sua squadra abituata a giocare certe partite. Per i biancocelesti resta il rammarico per alcune disattenzioni dei singoli che sono costate il pass per gli ottavi di finale.

Lazio-Porto, la cronaca

Al 16esimo grande occasione Lazio. Immobile recupera un pallone a centrocampo e in contropiede punta la difesa portoghese, ma il mancino del capitano laziale esce di poco. Al 19esimo il replay dell’azione precedente ma stavolta Immobile col destro non sbaglia e porta avanti la Lazio. Al 30esimo l’arbitro assegna un calcio di rigore al Porto dopo revisione al Var per un fallo di Milinkovic su Taremi. Lo stesso attaccante dei portoghesi dal dischetto batte Strakosha. Al 47esimo occasionissima per il Porto con Pepê che per poco non trova lo specchio della porta. Risponde la Lazio con Luis Alberto ma lo spagnolo spreca da ottima posizione dentro l’area. Al 55esimo si fa rivedere il Porto con Otavio e Vitinha (tiro deviato) che chiamano al doppio intervento Strakosha. L’albanese si supera al 68esimo su un tiro di Galeno, ma sul proseguo dell’azione si deve arrendere al tiro sottoporta di Uribe che arriva al termine di una bella triangolazione della formazione portoghese. All’80esimo altro bel pallone per Luis Alberto ma il pallone esce di pochissimo dando l’illusione del gol. Ancora lo spagnolo che con un tiro di collo-esterno coglie l’incrocio dei pali. Sempre il 10 biancoceleste vicino al gol, con il portiere fuori dai pali, Bruno Costa si immola e salva la porta portoghese sguarnita. Il portiere del Porto è fortunato poco dopo parando col volto un tiro di Immobile a botta sicura. Al 94esimo la Lazio accorcia le distanze con Cataldi che spinge il pallone in rete dopo che Immobile aveva colpito il palo.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Strakosha 7; Marusic 6, Luiz Felipe 6, Patric 6, Radu 6,5 (dal 54’ Hysaj 5); Leiva 6 (dal 54’ Cataldi 6,5), Luis Alberto 6,5, Milinkovic-Savic 5; Pedro 6 (dal 71’ Moro 6), Felipe Anderson 6,5; Immobile 7,5. All.: Sarri 6.

Porto (4-2-3-1): D.Costa 5; B. Costa 6,5; Pepe 5, Mbemba 6, Zaidu 5,5; Uribe 7, Vitinha 6,5 (dal 78’ Grujic s.v.); Otavio 5,5, Taremi 7,5 (dal 78’ Evanilson s.v.), Pepê 5,5 (dal 69’ Joao Mario 5,5); Martinez 6 (dal 56’ Galeno 6,5). All.: Conceição 6,5.

Marcatori: 19’ Immobile (L), 94' Cataldi (L); 30’ rig. Taremi (P), 68’ Uribe (P)

Ammoniti: Radu (L), Cataldi (L), Patric (L), Luis Alberto (L); Zaidu (P), Otavio (P)

Arbitro: Avtekin (GER)

I top e flop biancocelesti

Immobile 7,5: Segna tre gol, ma due vengono annullati per fuorigioco e propizia la rete di Cataldi. Con lui la Lazio è un’altra squadra. Chissà ci fosse stato lui ad Oporto.

Strakosha 7: Dimostra ancora una volta di essere il titolare. Con tre grandi interventi tiene in partita la Lazio fino all’ultimo.

Luis Alberto 6,5: Piede caldo per lo spagnolo che non trova il gol solo per poca fortuna. Bellissimo il tiro fermato dal palo.

Milinkovic-Savic 5: Appare meno lucido del solito perdendo qualche pallone di troppo. È lui che commette il fallo che rimette in corsa il Porto.