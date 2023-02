C.S Primavera, il rammarico di mister Polverini "Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca"

Battuta d'arresto per il C.S Primavera, che non ha approfittato dello stop di Anzio e Civitavecchia, impegnate nel big match di giornata, perdendo in casa la sfida contro il Fiano Romano. Il tecnico del Primavera Dario Polverini ha commentato così nel post-partita. "Una battuta d’arresto che lascia l’amaro in bocca per come è arrivata. Purtroppo oggi non siamo stati ne bravi ne fortunati a trovare la via del gol divorandoci davvero l’impossibile merito anche del loro portiere che ha fatto degli interventi prodigiosi a tu per tu. Abbiamo perso una partita senza prendere un tiro in porta, e questo mi fa ancora più rabbia. Per il resto ho poco da rimproverare ai ragazzi, che hanno, a mio avviso, giocato una discreta gara, andando a creare tre palle gol clamorose non finalizzate appunto. È chiaro poi che assenze come quelle di ieri (Montella Antonio e Francesco) pesano eccome in termini di esperienza e sostanza, soprattutto in partite importanti come queste. Sono contento però della prestazione di Petronzio, ragazzo del 2004 che ieri ha fatto il suo esordio dal primo minuto, di Gazzi stesso che quando viene chiamato in causa c’è sempre, mentre alcuni è meglio che si sveglino se vorranno giocare qualche altro minuto. Il tempo di aspettare è finito, le giornate sono sempre meno e ora c’è bisogno di gente che stia sul pezzo. Qui l’essere secondi in classifica sta passando come normalità, cosa che non lo è affatto. Ricordiamoci che davanti abbiamo una squadra che da anni investe per puntare alla D, ma soprattutto dietro al momento abbiamo squadre, città, corazzate, costruite per fare un campionato a parte che costano 4-5 volte il centro sportivo. C'è da essere orgogliosi di quanto fatto fin qui, contenti di poter lottare per qualcosa di inimmaginabile ai nastri di partenza. Frutto del lavoro dei ragazzi che vogliono essere protagonisti di questo campionato, andando a dare battaglia su ogni campo per togliersi soddisfazioni come quella di Anzio. Un ringraziamento speciale lo faccio a Domenico Brandimarte, io e lui da soli, formiamo lo staff tecnico e non dormiamo la notte affinché questo sogno possa durare il più a lungo possibile. Domenica arriverà il Civitavecchia e non vediamo l’ora di riscattare questo passo falso.... "