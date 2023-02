Eccellenza Lazio girone B, i risultati della ventunesima giornata

Il girone B di Eccellenza Lazio torna anche questo weekend e con lui la vittoria abituale del Sora, che questa volta distrugge il malcapitato Torrenova a domicilio per 5-1 con tanto di doppietta di Pagliaroli. Alle sue spalle si ferma il Certosa, che pareggia 1-1 con il Villalba con i gol di Jukic e Cardellini, ma vince il Gaeta, che va a +2 proprio sul Certosa grazie alla doppietta di Nohman che stende il Fonte Meravigliosa. Le fatiche di coppa si fanno sentire per la Luiss, battuta dalla Vigor Perconti e superata dal Colleferro che ringrazia Laghigna e Casazza e batte l'ostacolo Audace. Successi esterni anche per Anagni e Insieme Formia vincitori per 2-1 rispettivamente su Tor Sapienza e Terracina.

TORRENOVA - SORA 1-5

AUDACE - COLLEFERRO 1-2

FERENTINO - ITRI 2-0

GAETA - FONTE MERAVIGLIOSA 2-1

TOR SAPIENZA - ANAGNI 1-2

TERRACINA - INSIEME FORMIA 1-2

VIGOR PERCONTI - LUISS 2-1

VILLALBA - CERTOSA 1-1

MONTE SAN BIAGIO - VICOVARO