Eccellenza Lazio top5, Pagliaroli e Nohman guidano il girone B

Torna l'Eccellenza Lazio e torna anche la Top5, con il girone A primo protagonista grazie a Gabriele Giusto. L'attaccante classe '98 ha dato spettacolo nel 4-0 interno del suo Campus EUR al Cerveteri e ha regalato al Campus la zona salvezza. Sempre in lotta retrocessione spicca il gol di Martinelli, che all'ultimo minuto sigla il gol vittoria e tre punti cruciali per la permanenza in Eccellenza del suo FalascheLavinio. Decisivo, ma per la lotta scudetto, il solito Pietro Bencivenga, che pareggia i conti nel big match di giornata con il Civitavecchia e mantiene l'Anzio a distanza di sicurezza dalle inseguitrici. Poca lotta scudetto nel girone B del Sora dei miracoli, che con la doppietta di Pagliaroli si prende altri tre punti in un campionato dominato. Alle spalle del Sora ci pensa Nohman ad aiutare a tenere il passo, con il Gaeta che si aggrappa alla sua doppietta nel 2-1 con il Fonte Meravigliosa per tenere il secondo posto.

LA TOP5:

- Gabriele Giusto / Campus EUR (Eccellenza/A) / '98 attaccante / 2 gol

- Pietro Bencivenga / Anzio (Eccellenza/A) / '98 centrocampista / 1 gol

- Daniele Nohman / Gaeta (Eccellenza/B) / '84 attaccante / 2 gol

- Antonio Pagliaroli / Sora (Eccellenza/B) / ''93 attaccante / 2 gol

- Gabriele Martinelli / FalascheLavinio (Eccellenza/A) / '01 attaccante / 1 gol