Eccellenza Lazio girone A, i risultati della ventunesima giornata

In attesa dei posticipi del pomeriggio torna il girone A di Eccellenza Lazio, anche se privo del big match di giornata Civitavecchia - Anzio del pomeriggio. Cattura l'occhio sicuramente il poker del Campus EUR, che regola un'altra pretendente alla salvezza come il Cerveteri e si prende tre punti importanti grazie ai gol di Necci, Giusto e Fagioli. In zona salvezza spicca anche la vittoria del Ladispoli sull'Aurelio che vale un -5 dai playout, e la sconfitta dell'Indomita Pomezia al cospetto della Boreale per il gol di Toscano. Colpo anche della Cimini, che batte l'Astrea per 2-0 in trasferta e si porta a -1 dalla salvezza. In attesa del big match pomeridiano però il C.S Primavera non sfrutta l'occasione, crollando in casa contro il Fiano Romano per il gol di Madonna.

ACADEMY LADISPOLI - AURELIA ANTICA AURELIO 2-1

ASTREA - CIMINI 0-2

BOREALE - INDOMITA POMEZIA 1-0

CAMPUS EUR - CERVETERI 4-0

NETTUNO - FALASCHELAVINIO 0-1

VIS SEZZE - QUARTO MUNICIPIO 1-2

C.S PRIMAVERA - FIANO ROMANO 1-0

CIVITAVECCHIA - ANZIO

UNIPOMEZIA - W3 MACCARESE