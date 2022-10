Promozione, Girone A: Bellini il migliore della prima giornata

La DuepigrecoRoma ha pareggiato in casa per tre a tre all'esordio in campionato nel Girone A contro il Nuovo Borgo San Martino. Protagonista di giornata Filippo Bellini autore di una doppietta e miglior giocatore del primo turno del Girone A.

Il centrocampista parla così del pareggio: "C'è del rammarico per i due punti persi. Abbiamo preso gol su rigore nel finale, un peccato perchè avevamo dominato la partita contro una grande squadra come il Nuovo Borgo San Martino. In questa categoria le disattenzioni le paghi, con un pò di esperienza in più avremmo portato a casa i tre punti. Sono sicuro che durante l'anno miglioreremo. Una partita del genere fra 7-8 gare l'avremmo vinta". Bellini è stato assoluto protagonista della partita con una doppietta (il momentaneo 2-2 e 3-2, ndr). Entrambi i suoi bei gol nascono dalla sua caratteristica migliore, l'inserimento: "I gol sono frutto di due inserimenti, una mia caratteristica che alleno molto. Partendo a fari spenti posso sorprendere la difesa avversaria e far male. Ci tengo però a ringraziare i miei compagni che mi hanno servito due grandi assist (il primo un lancio lungo da 40 metri a cambiare gioco, ndr)".

Bellini, centrocampista classe 2002 al terzo anno con questa maglia nonostante la giovane età parla quasi come un veterano: "Sono da tre anni qua e sto bene. Dal gruppo, allo staff, alla società qui tutto l'ambiente è favorevole alla crescita di un giovane. Rispetto all'anno scorso abbiamo cambiato tanto, molti giocatori di esperienza hanno fatto altre scelte, e quindi noi "ex-giovani" ci sentiamo più responsabilizzati".

La DuepigrecoRoma sul mercato ha varato una linea verde per quanto riguarda la campagna acquisti ma questo non è problema per Bellini anzi: "Siamo una squadra giovane, diamo tutto in allenamento, in partita abbiamo una nostra identità di gioco e non ci snaturiamo sia contro le favorite del girone che contro le neopromosse. Questa è una cosa che mi piace tanto della squadra. Lavoriamo partita per partita, certo non ci illudiamo di poter lottare per il vertice dove ci sono squadre più attrezzate. Vogliamo mantenere la categoria e toglierci tante soddisfazioni".

In conclusione la sfida di domenica 16 ottobre sul campo della Tor Lupara: "Le trasferte in Promozione sono sempre difficili. Loro sono una neopromossa e hanno perso alla prima giornata ma noi vogliamo fare la nostra partita. Cercheremo assolutamente di portare a casa i primi tre punti del nostro campionato".