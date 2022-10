Promozione, Girone A: i risultati della prima giornata

Fra soprese e conferme sono terminati i primi 90 minuti del Girone A del campionato Promozione. Fra le affermazioni più convincenti c'è stata quella della Romulea al Campo Roma.

Romulea-Santa Marinella

Risultato netto e prestazione convincente della Romulea contro un avversario importante come il Santa Marinella. Gli amaranto oro sbloccano subito il match con Du Besse dopo appena 30 secondi. Il gol lampo mette subito in discesa la partita per gli uomini di Cafarelli che dominano il match. Il secondo e il terzo gol arrivano solo nel secondo tempo e portano le firme di Colantoni e Simone Mancini. Di Belardinelli il gol della bandiera del Santa Marinella.

Gli altri risultati

Pirotecnico tre e tre fra DuepigrecoRoma e Nuovo Borgo San Martino, con gli ospiti (in 10 dal 39esimo per il rosso a Calabresi) che dopo essere andati due volte in vantaggio subiscono il momentaneo sorpasso di Bellini (doppietta). Al novantesimo però Russo su rigore inchioda la partita sul tre a tre. Vittoria netta del Canale Monterano che nell'anticipo di sabato batte per tre a zero la Sorianese. Tre a due del Grifone in trasferta sul campo del Tolfa.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della prima giornata del Girone A del campionato Promozione

Sorianese-Canale Monterano 0-3

DuepigrecoRoma-Nuovo Borgo San Martino 3-3

Aranova-Ottavia 0-0

Carbognano-Tarquinia 1-1

Romulea-Santa Marinella 3-1

Casal Barriera-Nuova Pescia Romana 1-0

Fregene Maccarese-Ostiense 2-0

Tolfa-Grifone 2-3

Qui la classifica aggiornta dopo il primo turno del Girone A