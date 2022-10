DuepigrecoRoma-Nuovo Borgo San Martino 3-3: Russo pareggia allo scadere

Entusiasmante partita fra DuepigrecoRoma e il Nuovo Borgo San Martino nel primo turno del Girone A del campionato Promozione. La partita è terminata col risultato di tre a tre.

La cronaca

Super partita e tantissimi gol fra DuepigrecoRoma e il Nuovo Borgo San Martino. Gli ospiti sbloccano la partita con Superchi per poi essere ripresi da Silvestri che segna su punizione. Il Nuovo Borgo San Martino però non si arrende e ripassa in vantaggio sempre con Superchi che sigla così la sua doppietta personale. Nuovamente in svantaggio i padroni di casa ritrovano il nuovo pareggio questa volta con Bellini autore di un ottimo inserimento. Un altro inserimento di Bellini fa male agli ospiti e così la DuepigrecoRoma passa in vantaggio. Al novantesimo però un Nuovo Borgo San Martino sempre vivo trova il pareggio con Russo che glaciale da dischetto firma il tre a tre finale.

La classifica

Si dividono la posta DuepigrecoRoma e il Borgo San Martino collezionando il primo punto del loro campionato.