L'Anzio supera di misura il Sant'Angelo Romano e consolida il secondo posto

Continua sempre più sul podio il cammino dell'Anzio, che reagisce alle avversità e supera in rimonta un Sant'Angelo Romano mai domo. Il vantaggio del Sant'Angelo arriva allo scadere del primo tempo con Brighi, bravo sugli sviluppi di un angolo a coordinarsi e a tirare al volo senza che nessuno dell'Anzio si opponga. La grande reazione dell'Anzio è tutta nel secondo tempo, con Gamboni che al sedicesimo su assist di Martinelli scavalca D'Adamo con un preciso pallonetto e corona un'ottima partita. L'Anzio ora ci crede e pressa forte. L'episodio controverso della partita arriva al 36’, il S.Angelo Romano rimane in dieci per il fallo di Festa ai danni di Gamboni, nel caos generato dall’azione viene allontanato anche il club manager anziate Tirocchi e l’allenatore aranciorosso Lucani. I padroni di casa sfruttano la superiorità numerica trovando il gol che vale i tre punti solo sei minuti dopo, con Giusto bravo a piazzare la palla in rete e a consolidare il secondo posto in classifica della squadra laziale.

ANZIO- POL.S.ANGELO ROMANO 2-1

MARCATORI: 39’pt Brighi (S.R.), 16’st Gamboni (A), 42’st Giusto (A)

ANZIO: Rizzaro, Ruggeri (4’st Ippoliti), Bruno, Gennari (8’st Giusto), Busti, Martinelli, Gamboni (43’st Poltronetti), Mauro, Di Curzio (27’st De Falco) De Gennaro, Bencivenga (33’st Mirabella) A disp. Trombetta, Poltronetti, Garbini, Ippoliti, Scruci, Mirabella, De Falco. Vellitri, Giusto. All: Guida

POL.S.ANGELO ROMANO: D’Adamo, Tranquilli, Festa, Mastrantonio (39’st Marchini) ,Boninsegna, Rossi, Perutti, Ciaraglia, Ndri (33’st Trenta), Brighi (27’st Di Rollo),Ferrante. A disp: Mascoli, Giulitti, Restante, Di Rollo, Rita, Ricci, Trenta, Marchini, Della Canfora. All: Lucani

ARBITRO: Sig. Di Blasio di Formia

ASSISTENTI: Capece di Ciampino – Perruzza di Frosinone

NOTE: Ammoniti.: Martinelli (A), Mastrantonio (S.R.), Boninsegna (S.R.), Ndri (S.R.). Espulsi: Festa (S.R.), Lucani (all. S.R.). Angoli: 7-9. Recupero: 5’pt, 7' st.