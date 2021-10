L'Anzio supera l'Arce in rimonta e vola nei quarti di Coppa Italia Eccellenza

L'Anzio continua il momento magico di questo inizio stagione e supera anche l'ostico Arce, anche se ha dovuto faticare molto più del previsto. Non è iniziata al meglio la partita per l'Anzio, con l'arbitro Ruqa che fischia un calcio di rigore al 14' per un fallo di D'Amato, un fallo molto contestato dalla panchina dell'Anzio. Gallo sfrutta l'occasione e manda l'Arce in vantaggio. L'Anzio rischia di subire anche il 2-0 in contropiede al 31', ma D'Aguanno e Iacob si ostacolano a vicenda al momento del tiro del primo.

I padroni di casa si rimettono in ordine e trovano il pareggio quasi allo scadere del primo tempo, con Giusto bravo a concludere al volo l'assist di De Gennaro. Tutto altro Anzio nel secondo tempo, che si carica con l'inerzia positiva del gol sul finale e si riversa in attacco per cercare il gol vittoria. I padroni di casa vanno anche vicini due volte ad un rigore, al 5' con De Gennaro e al 17' con Bencivenga, entrambi giudicati contatti regolari dal direttore di gara. Al 24' l'episodio decisivo, Gamboni trova Martinelli da punizione e il veterano dell'Anzio insacca il gol decisivo che spedisce i padroni di casa nei quarti di finale.

ANZIO-ARCE 2-1

MARCATORI: 14'pt rig. Gallo (Ar), 44'pt Giusto (A), 24'st Martinelli (A)

ANZIO: Trombetta, Bencivenga, D’Amato, Gennari (Busti 42’st) Poltronetti, Martinelli, Gamboni (De Falco 29’st) Scruci, Giusto (Di Curzio 23’st) De Gennaro, Mirabelli (Bruno 38’st). A disp: Rizzaro, Bruno, Busti, Garbini, Vellitri, Lo Fazio, De Falco, Torri, Di Curzio. All. Guida

ARCE: Neri, Martinello (Valente 42’st) Moriconi, Gesuale (Pace 5’st), Sanna, Mancini (Pintori 25’st), Felea, Iacob , D’Aguanno, Pompili (Basilico 13’st) Gallo. A disp: Ferazzoli, Valente, Basilico, Pintori, Sciucco, Marini, Testa, Pace, Norcia. All. Mirabello

ARBITRO: Sig. Wael Abu Ruqa (Roma 2)

ASSISTENTI: Parente di Albano Laziale – Scionti di Roma 1

NOTE: Ammoniti: Bencivenga (A) ,Poltronetti (A), De Gennaro (A) Guida (A), Martinello (Ar), Felea (Ar), Pintori (Ar) . Angoli: 5-5. Recupero: 2’pt, 4'st.