Il Tor Sapienza travolge il Casal Barriera e cala la cinquina

Senza storia la sfida tra Pro Calcio Tor Sapienza e Casal Barriera. Ad imporsi sono stati i padroni di casa, che hanno imposto la loro legge sin dalle prime battute e hanno saputo reagire al pareggio. Il Casal Barriera era anche stato bravo, dopo il vantaggio subito da Torracchio, a trovare il pari dopo cinque minuti, ma la loro tenuta difensiva non è stata abbastanza per fermare lo show di Giordani, autore di una doppietta e oggi imprendibile per i difensori avversari. Dopo il gol di Giordano a siglare il nuovo vantaggio casalingo non c'è più stata partita per il Casal Barriera, che ha subito il colpo del KO del 3-1 da Della Penna e con Santori che ha messo la ciliegina alla partita con il 4-1. Con ormai il morale a terra nulla hanno potuto contro il gol del 5-1 di Giordani, che proietta il Tor Sapienza al terzo posto del girone B di Eccellenza Lazio.