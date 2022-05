Hellas Verona-Lazio Women 4-4: Foerdos evita la sconfitta al 93esimo. Cronaca e commento della partita di Serie A Femminile

La Lazio Women prima va in vantaggio per tre a zero, poi subisce la rimonta e poi pareggia per 4 a 4 al 93esimo contro l'Hellas Verona. Ultima di campionato in casa contro la Roma