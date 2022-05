Lazio Women: Visentin firma il rinnovo

Nonostante la matematica retrocessione in Serie B dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus, Noemi Visentin non lascerà la Lazio Women. Infatti nelle ultime ore l'attaccante della Lazio ha firmato il rinnovo del contratto.

Visentin rinnova

Noemi Visentin attaccante classe 1999 ha prolungato il contratto con la Lazio per altre due stagioni. La centravanti laziale è stata fra le più positive in questa prima stagione in Serie A del club capitolino mettendo a segno sei reti in 18 incontri e diventando capocannoniere della squadra. L'ultimo nella disfatta contro la Juventus, il momentaneo uno a uno, che ha sancito la retrocessione delle biancocelesti. Per lei è arrivata pure la convocazione dell'Italia Under-23 per uno stage.

La carriera

Noemi Visentin inizia la sua carriera all Lazio CF venendo aggregata anche alla squadra titolare che disputa il girone D della Serie B per poi trasferirsi alla Roma CF per quattro stagioni sfiorando più volte l'approdo in Serie A. La massima serie, Visentin la conquisterà con la Lazio vincendo il campionato di Serie B 2020-2021.