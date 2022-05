Roma Femminile-Sampdoria 8-0: giallorosse qualificate in Women Champions League

La Roma travolge per 8 a 0 la Sampdoria e conquista la matematica qualificazione in Women Champions League. La partita è dominata dalle giallorosse che chiudono così la stagione casalinga. Qualificazione in Women Champions League più che meritata per la squadra di Spugna al termine di un campionato strepitoso. Prima storica qualificazione per il club capitolino nella competizione europea. Le giallorosse chiuderanno stagione col Derby in campionato e poi con la finale di Coppa Italia contro la Juve campione d'Italia.

Roma-Sampdoria, la cronaca

Parte bene la Samp che col un mancino di poco fuori di Berti mette paura a Ceasar. La risposta della Roma è immediata con Serturini che impegna con un bel destro il portiere doriano. Ortiz sul corner seguente si supera su un gran colpo di testa di Pirone. Miracolo vero e proprio del portiere doriano che però sul calcio d’angolo seguente si arrende su un destro imparabile di Annamaria Serturini che festeggia così la sua 100esima partita in giallorosso. Al 18esimo la Roma raddoppia con Valeria Pirone. Stavolta il colpo di testa della numero nove (su cross di Serturini) è imparabile. Subito dopo Paloma Lazaro va a centimetri dal terzo gol ma Ortiz si salva in qualche modo. Al 22esimo terza rete giallorossa. Valeria Pirone prende l’ascensore e con un clamoroso terzo tempo gira di testa un traversone di Paloma Lazaro. Bellissimo gesto tecnico dell’attaccante romanista. Non c’è storia al Tre Fontane. Al 26esimo la Roma cala il poker con un tiro dalla distanza di Manuela Giugliano che si spegne all’angolino. Al 50esimo trova il gol pure Paloma Lazaro su un cross deviato di Serturini. Poco dopo ci prova anche Andressa ma Ortiz para. La Samp prova a segnare la rete della bandiera ma il sinistro di Martinez esce di poco. L’attaccante doriana ci riprova poco dopo bruciando Pettenuzzo e chiamando Ceasar all’intervento sul primo palo. La Roma trova pure il sesto gol con Kollmats di testa su assist di Giugliano. Subito dopo Giugliano sfiora il settimo gol con un altro tiro dalla distanza respinto da Ortiz. All’86esimo arriva il settimo gol romanista che porta la firma di Haug su un assist di Pirone. Al 92esimo Bartoli, nel giorno del suo compleanno, sigla la rete dell'8 a 0.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Cesar 6,5 (dal 78’ Ghioc); Bartoli 7, Kollmats 7, Pettenuzzo 6; Soffia 6, Giugliano 8, Greggi 7 (dal 57’ Bernauer 6,5), Andressa 6,5 (dal 67’ Mijatovic 6), Serturini 8,5 (dal 68’ Borini 6); Paloma Lazaro 7 (dal 58’ Haug 6), Pirone 8,5. All.: Spugna 8.

Sampdoria (4-4-2): Ortiz Caniza 6,5 (dall’88’ Pescarolo s.v.); Boglioni 5, Auvinen 4, Pisani 4, Rizza 4; Helmvall 5 (dal 46’ Battellani 5), Torres 5 (dal 53’ Spinelli 6), Fallico 5 (dal 46’ Conc 5,5), Berti 5; Bargi 5,5 (dal 46’ Martinez 6,5), Martinovic 5. All.: Cincotta 4.

Marcatrici: 8’ Serturini (R), 18’, 22’ Pirone (R), 26’ Giugliano (R), 50’ Paloma Lazaro (R), 71’ Kollmats (R), 87’ Haug (R), 92' Bartoli (R)

Arbitro: Andreano

Le top e flop giallorosse

Serturini 8,5: Migliore in campo per distacco la numero 15 romanista. Sblocca la partita con un bolide di destro e serve due assist. Festeggia alla grande le 100 presenze in giallorosso.

Pirone 8,5: Due gol di testa, di cui uno bellissimo, e due assist. Giornata da super protagonista.

Giugliano 8: Leader tecnica della squadra. È la luce della squadra. Altra partita illuminante.

Greggi 7: Partita mostruosa della venti giallorosa che recupera un’infinita di palloni. Esce con una standing ovation da parte del Tre Fontane.