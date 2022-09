Roma Lido, in arrivo un treno revisionato per la linea "Metromare"

Un altro treno a disposizione della linea ferroviaria che, in città, lamenta le maggiori carenze: la Roma Lido.

A luglio la linea, ribattezzata “Metromare” è passata dalla gestione di Atac a quella di Cotral, per i mezzi, e Astral, per le infrastrutture. Un cambiamento che, per ora, ha sortito pochi effetti pratici sull’utenza: le frequenze dei passaggi continuano ad esser molto dilazionati perché, in sostanza, mancano i treni. Ed è per questo che, la novità annunciata dal governatore Nicola Zingaretti, potrebbe rappresentare una buona notizia.

L'annuncio del treno revisionato

Sta arrivando il primo treno revisionato per la ‘metromare’, la tratta Roma-Lido – ha dichiarato il presidente della regione Lazio, pubblicando le immagini del convoglio con la nuova livrea blu – Pur con l’attuale carenza dei materiali causata dal conflitto in Ucraina, stiamo lavorando al massimo per mantenere gli impegni presi”.

“Ora il collaudo e poi subito in servizio” ha aggiunto il governatore, prima di ringraziare “Cotral e tutta la squadra della Regione che sta facendo di tutto per recuperare sulla qualità dei servizi”. Con il treno in arrivo, salirà a dieci il numero di convogli a disposizione della Roma Lido. Ad oggi però, dei nove esistenti, tre sono vecchi MA200 revisionati ma troppo logori per essere impiegati quotidianamente sui binari. E di conseguenza vengono usati solo occasionalmente.

Le lunghe attese in banchina

I restanti sei, che sono dei CAF e, quindi, di tipo più recente, non viaggiano contemporaneamente. E così, ad oggi, la frequenza dei passaggi si attesta su 22 minuti. Se non ci sono problemi e sono 5 i treni contemporaneamente in servizio. Ma basta che uno di questi rimanga in deposito per un guasto, che l’attesa comincia a salire costringendo gli utenti ad aspettare anche trenta minuti, come recentemente documentato. L’arrivo del nuovo treno, dopo il collaudo, contribuirà comunque a migliorare il servizio.