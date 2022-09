Roma Lido, le attese restano lunghe: "Con i treni che passano ogni mezz'ora, i bus sostitutivi sono insufficienti"

Sui binari della Roma Lido le attese dei pendolari restano lunghe. Per salire su un treno, occorre attendere ben oltre i 22 minuti anche nelle ore di punta. E con la riapertura delle scuole, i vagoni sono tornati ad accogliere anche gli studenti, riempendosi ulteriormente.

Navette sostitutive insufficienti

“Anche questa mattina le frequenze dei passaggi superavano i trenta minuti – ha premesso Roberto Spigai, portavoce dei pendolari della Roma Lido – Cotral sta mettendo a disposizione dei bus sostitutivi, ma sono pullman che possono far salire a bordo 54, 56 passeggeri. Un treno Caf invece ne può accogliere 1200, quindi ne servirebbero una ventina, mentre invece ne vengono annunciati due o tre. E’ evidente che sono troppo pochi, se si vuole garantire un servizio realmente integrativo”.

I treni a disposizione

Le attese in banchina rappresentano una costante con cui, i pendolari della Roma Lido, fanno i conti da tempo. I treni a disposizione della linea sono infatti nove. Ma tre di questi sono vecchi Ma200 con moltissimi chilometri alle spalle. E quindi vengono impiegati solo occasionalmente. Il servizio viene quindi garantito con i 6 Caf in dotazione. Sono gli stessi treni che vengono impiegati sulla Metro A, e per questo i pendolari hanno chiesto all’amministrazione cittadina di stornarne un paio dalla metropolitana, per portarli sui binari della Roma Lido.

Passaggi oltre 30 minuti

“I sei treni a disposizione non viaggiano mai contemporaneamente. Cotral considera che con cinque convogli, i passaggi sono a 22/23 minuti, più un treno ogni ora e mezza. Ma spesso accade, come questa mattina e nei giorni scorsi, che di treni ce ne siano soltanto quattro”. Ed il risultato è che si è costretti ad attendere anche più di mezz’ora prima di trovare uno su cui salire a bordo. “Per noi il problema sono i pochi treni” ha ribadito Spigai “non i 50 minuti in più che Cotral vuol far lavorare i macchinisti” cosa che, nel corso della precedente settimana, ha provocato disagi soprattutto sulla linea Roma Viterbo.

Cantieri deserti

Dai pedonali arriva anche un’altra segnalazione. Riguardano i lavori nelle stazioni di Tor Di Valle e di Acilia Sud. Dovevano essere partiti ad inizio settembre per consentire, in 396 giorni, di completare e modernizzare le due infrastrutture. “Noi in questi giorni, in questi giorni non abbiamo visto nessun operaio nelle due stazioni” ha commentato Maurizio Messina, del comitato pendolari che, a supporto della segnalazione, ha inviato le foto della stazione di Tor di Valle, con le aree di cantiere ancora invase dalla vegetazione.