Il parco Lenzini cerca pace, dopo gli atti vandalici ripristinata la targa

Dopo essere stata imbrattata di giallo e rosso e poi danneggiata, la targa dedicata a Umberto Lenzini è stata riposizionata dall'amministrazione capitolina. Scoperta da Roberto Gualtieri il 22 febbraio, in memoria dello storico presidente della Lazio nell'anno dello scudetto 1974, subito era stata presa di mira dai vandali.

La targa per Lenzini danneggiata due volte

Già la notte successiva all'inaugurazione, all'interno del parco Lenzini a Boccea (via Crisafulli), ignoti - presumibilmente tifosi della Roma - avevano dipinto di giallo e rosso la targa. Immediatamente ripulita, poco dopo qualcuno l'aveva danneggiata. A testimoniare l'atto vandalico, un evidente buco nella parte bassa a sinistra.

Ripristinata dal Comune il 27 febbraio

“Questa mattina (lunedì 27 febbraio, ndr) abbiamo riposizionato la targa del Parco Lenzini - ha fatto sapere Alessandro Onorato, assessore capitolino a sport, grandi eventi, turismo e moda - più volte danneggiata nei giorni scorsi. I luoghi che l’amministrazione capitolina ha stabilito di intitolare a personaggi che hanno fatto la storia del calcio della nostra città sono sacri. Ci auguriamo che vengano rispettati e onorati. Gli atti vandalici contro la targa sono un gesto vile e offendono il tifo sano, per questo ho presentato denuncia alla Digos contro ignoti e sono fiducioso che i responsabili potranno essere individuati”.

Onorato: "Le due società distendano gli animi"

Infine Onorato ha espresso l'augurio che "As Roma e Ss Lazio scendano in campo a fianco dell'amministrazione - ha concluso l'assessore - per distendere gli animi. Affinché si dimostri grande unità contro ogni forma di violenza, di prevaricazione, di offese a simboli che sono patrimonio di tutta la città e che vanno oltre l’appartenenza e il tifo ad una maglia”.

La targa dedicata a Umberto Lenzini

La targa dedicata al presidente della Lazio del primo scudetto della stagione 1973/1974 Umberto Lenzini - scomparso 36 anni fa - è stato scoperta in zona Boccea-Val Cannuta, nel parco che si trova in via Vezio Crisafulli nel municipio XIII. La scelta del luogo non è casuale visto che negli anni Sessanta e Settanta Lenzini da imprenditore edile, contribuì allo sviluppo urbanistico della città.