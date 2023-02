Inaugurata ieri mattina, imbrattata nella notte: romanisti vandali contro la targa a Umberto Lenzini

Imbrattata nella notte dopo essere stata inaugurata la mattina prima. Vandali romanisti al parco Lenzini, dedicato al primo presidente dello scudetto della Lazio. La targa era stata scoperta mercoledì mattina alla presenza del sindaco Gualtieri. Nella notte ignoti hanno lasciato il loro segno, dipingendola per metà in giallo e per metà in rosso, colori sociali dell'As Roma.

"La targa del Parco Umberto Lenzini, il presidente del primo storico scudetto della Lazio, imbrattata con i colori giallorossi è un’offesa grave, che non appartiene al tifo sano - le parole dell’assessore capitolino allo Sport, grandi eventi, turismo e moda, Alessandro Onorato -. Quello che si fonda su onore, ideali e amore per il calcio. Indipendentemente dalla squadra per cui si tifa. Un gesto vile, che offende l’uomo, la società e tutti i tifosi".

La targa dedicata a Umberto Lenzini

La targa dedicata al presidente della Lazio del primo scudetto della stagione 1973/1974 Umberto Lenzini - scomparso 36 anni fa - è stato scoperta in zona Boccea-Val Cannuta, nel parco che si trova in via Vezio Crisafulli nel municipio XIII. La scelta del luogo non è casuale visto che negli anni Sessanta e Settanta Lenzini da imprenditore edile, contribuì allo sviluppo urbanistico della città.

Targa ripulita dall'Ama

Vernice giallorossa che verrà ripulita come annuncia l'assessore Onorato: "Di concerto con il sindaco Gualtieri abbiamo dato mandato all’Ama di ripristinare subito il giusto decoro alla targa, nell’auspicio che tali gesti di vandalismo non tornino a ripetersi anche grazie all’impegno della comunità del quartiere di Val Cannuta, che ieri è intervenuta con partecipazione con entusiasmo, calore e affetto alla cerimonia di intitolazione".

Il presidente del primo scudetto della Lazio

A 36 anni dalla sua scomparsa Roma ha reso omaggio alla storico presidente che ha scritto una pagina importante della storia dell sport capitolino. All'inaugurazione hanno partecipato il Sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore a Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, Sabrina Giuseppetti Presidente municipio XIII, ex giocatori della Lazio campione d'Italia '73-'74 e anche Patric, calciatore della Lazio rimasto a Roma dopo la squalifica in Conference League.