Rifiuti, il Lazio sceglie la strada del riciclo: approvate le linee guida

Pochi giorni dopo l'incendio che ha distrutto uno dei due impianti Tmb di Malagrotta e le dichiarazioni del sindaco Roberto Gualtieri sull'urgenza e la necessità di costruire un termovalorizzatore per chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma, dalla Regione (ancora una volta) arriva un indirizzo politico differente: sono state approvate, infatti, le linee guida per realizzare i centri del riuso.

La giunta guidata da Nicola Zingaretti, su proposta dell'assessore con delega ai rifiuti Massimiliano Valeriani, ha approvato martedì 21 giugno, in sinergia con l'assessora alla transizione ecologica Roberta Lombardi, il testo che regola la realizzazione e la gestione dei luoghi dedicati alle strutture per il recupero e il riutilizzo delle materie "fornendo al tempo stesso un monitoraggio dei risultati potenziali e favorendo spinergie operative tra i vari centri".

Con questa delibera la Regione individua anche le iniziative di finanziamento, i modelli di funzionamento e le azioni di promozione sull'impiego e la valorizzazione delle strutture. “Con questo provvedimento sosteniamo un altro obiettivo previsto nel piano rifiuti regionale - commenta Valeriani -, promuovendo un contributo concreto verso lo sviluppo dell’economia circolare. I centri del riuso, infatti, rappresentano un tassello importante nel processo di recupero, riciclo e riutilizzo delle materie, con l’obiettivo di favorire anche la realizzazione di una filiera industriale ecosostenibile. I sistemi e le tecnologie attuali non consentono ancora di raggiungere il traguardo della 'end of waste' (la fine dello spreco, ndr) ma permettono già di recuperare gran parte dei materiali, limitando notevolmente il ricorso agli impianti di servizio per ridurre ogni forma di impatto ambientale”.

Roberta Lombardi, che sta provando a dialogare sul tema termovalorizzatore con il sindaco Gualtieri, ma recentemente ha ironizzato sulle parole del primo cittadino: "Non vorrei che gli fosse venuta la sindrome di Nerone", frase presa molto male dalla capogruppo dem in assemblea capitolina, Valeria Baglio. Sulla delibera di oggi rispetto ai centri di riuso, quindi, la grillina ha calcato la mano ricordando che "sostenere l’economia circolare e i relativi impianti, come i centri del riuso, è la strada giusta da percorrere per il Lazio e per tutto il nostro Sistema Paese - ha commentato -, non solo perché ce lo chiede l’Europa ma perché i dati confermano che l’Italia, con il 22%, è al primo posto in Ue per il tasso di utilizzo circolare della materia e, secondo gli obiettivi del PNRR, deve arrivare almeno al 30% entro il 2030, e ridurre del 50% la produzione dei rifiuti entro il 2040. Siamo quindi su una strada vincente".