Incendio al Tmb di Malagrotta, alta nuvola di fumo visibile da diversi quartieri

Incendio al Tmb di Malagrotta, l'impianto privato della E.Giovi di Manlio Cerroni che gestisce e tratta una parte dei rifiuti della Capitale. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 17.30, con i residenti in allarme per l'alta nuvola di fumo nero. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Ponte Galeria.

Le fiamme, secondo quanto spiegano i comitati Valle Galeria libera, hanno raggiunto solo in un secondo momento il tmb. Inizialmente il rogo ha infatti, secondo quanto si apprende, interessato l'area del gassificatore mai messo in funzione, con un capannone dell'area in fiamme.

Secondo quanto si apprende, a bruciare è la seconda linea e in particolare le fiamme hanno interessato la vasca di contenimento che ospita i resti della lavorazione.

L'incendio è in corso di spegnimento e per quantificare i danni e le ripercussioni sul ciclo dei rifiuti bisognerà attendere il sopralluogo della proprietà.