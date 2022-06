Incendio Malagrotta, Gualtieri: "Ora termovalorizzatore più che mai urgente"

A meno di ventiquattr'ore dal terribile incendio che ha messo completamente fuori uso uno dei due Tmb di Malagrotta, il sindaco Roberto Gualtieri si è presentato in aula Giulio Cesare per riferire dopo il sopralluogo e il colloquio con i vigili del fuoco intervenuti. Un discorso abbastanza breve, nel quale ha fatto capire chiaramente che ancor di più, dopo ieri, le decisioni sulla chiusura del ciclo dei rifiuti a Roma dovranno essere considerate di interesse primario: "La Capitale va dotata di una moderna rete di impianti adeguata alle altre città italiane ed europee: due digestori e un termovalorizzatore".

"Messa in sicurezza impiegherà qualche giorno"

Riguardo al rogo, il primo cittadino dopo essersi confrontato con le squadre di Vigili del Fuoco a lavoro dalle 17 del 15 giugno ha fatto sapere che "a interessato un capannone che conteneva rifiuti lavorati, si è esteso al vecchio gassificatore in disuso e poi al più grande dei due Tmb in funzione. Le fiamme sono sotto controllo - ha confermato Gualtieri - ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e la completa messa in sicurezza del sito richiederà ancora qualche giorno".

Dall'Arpa primi dati rassicuranti

Sul pericolo della dispersione di sostanze nocive nell'aria, in primis diossina, il sindaco ha rassicurato i romani: "Dai primi dati forniti dall'Arpa - spiega - che ha posizionato alcune centraline, si evince che nell'arco di 2,5 km dall'incendio non si registrano valori sopra i limiti stabiliti dalla legge. I dati completi si avranno entro 48 ore. Manterremo alta la guardia e adegueremo future disposizioni agli esiti del monitoraggio". "Quanto alle origini dell'accaduto - prosegue Gualtieri - ho parlato con il procuratore Lo Voi, che mi ha assicurato massimo impegno per l'accertamento. Fin da ieri sono presenti sul posto per analizzare le possibili origini".

"Potrei esercitare i miei poteri commissariali"

"Quanto accaduto è un colpo per Roma e per il suo sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti - comunica senza giri di parole il sindaco - perché i due Tmb trattavano una quota importante. Il Tmb coinvolto dal rogo trattava 5.400 tonnellate a settimana e purtroppo ha subito danni strutturali che lo rendono momentaneamente inutilizzabile. L'altro impianto, distante e autonomo, ne tratta 4.000 e per fortuna è indenne, contiamo di farlo tornare a regime molto presto. Siamo alla ricerca di nuove soluzioni, nonché di sbocchi successivi al trattamento che, come noto, sono solamente due: termovalorizzazione o discarica". Oggi alle 17 ci sarà un incontro a Palazzo Valentini con il prefetto Matteo Piantedosi e il governatore del Lazio Nicola ZIngaretti: "In quell'occasione - annuncia Gualtieri - presenteremo il nostro piano per superare questa emergenza. Non posso escludere l'esercizio dei poteri straordinari conferitemi dal Governo, al fine di emanare ordinanze che ci consentano di far fronte alla crisi".

"Termovalorizzatore urgente e indispensabile"

Facendo appello alla coesione istituzionale tra parti politiche e alla fine di ogni polemica "strumentale", il sindaco è tornato a gamba tesa sul tema impianti: "Roma va dotata di una moderna rete - ribadisce - adeguata alle altre città italiane ed europee: non ci fermiamo, lo dico chiaro e semplice a tutta la città. Abbiamo bisogno di due digestori anaerobici e un termovalorizzatore, è fondamentale, indispensabile e urgente. Contiamo di finalizzare e presentare entro luglio il piano, per passare immediatamente alla fase realizzativa. Roma può e deve uscire dall'emergenza, una città pulita è possibile e noi realizzeremo questo obiettivo.

"Prematuro parlare di calamità naturale"

Poco prima del suo intervento in assemblea capitolina, Gualtieri era intervenuto alla conferenza stampa di presentazione degli eventi per l'Estate Romana 2022: "È prematuro parlare di calamità naturale e coinvolgimento dell'esercito - aveva risposto il sindaco alla stampa presente - . Stiamo lavorando per poter essere in grado di gestire la situazione. Ho verificato a Malagrotta che l'incendio sia messo sotto controllo e davvero i vigili del fuoco stanno lavorando molto bene, hanno evitato una catastrofe ambientale. Le fiamme si stanno riducendo e sono controllate, il pericolo più drammatico della salute dei cittadini è stato scongiurato fortunatamente".