Habemus commissioni speciali: Raggi guiderà Expo 2030, Nanni quella per il Giubileo

Sono operative da oggi le commissioni speciali sul Giubileo 2025 e sulla candidatura di Roma a Expo 2030. I consiglieri hanno votato i presidenti, scelti tra gli esponenti di opposizione, come da accordi con il sindaco Gualtieri fin da inizio consiliatura. La prima si occuperà della programmazione delle opere pubbliche in vista dell'Anno Santo, con annessa gestione dei fondi che verranno appositamente dedicati all'evento. A guidarla sarà il consigliere calendiano Dario Nanni, eletto con 12 voti all'unanimità. Presidente della commissione per la candidatura di Roma a Expo 2030 sarà invece Virginia Raggi, eletta da 11 consiglieri su 12 (il voto, lo ricordiamo, è segreto).

La polemica per Raggi

L'ex sindaca ha richiesto fin da subito di coordinare i lavori nella commissione Expo e Gualtieri ha detto sì, seppur per via ufficiosa. La questione però ha alimentato diversi malumori tra i consiglieri di maggioranza - restii a votare Raggi per le sue posizioni no green pass e le ambiguità legate al vaccino per il Covid-19 - ed è stata oggetto di confronto anche durante il "conclave" del sindaco con la maggioranza al Divino Amore.

Tra i contrari a votare l'ex sindaca grillina, il consigliere Pd Lorenzo Marinone. Per evitare la scheda bianca, ha cambiato il suo posto con Giulia Tempesta, passando alla commissione Giubileo. "L'unita della maggioranza è fondamentale in questo momento - commenta a RomaToday - faccio un passo indietro per senso di responsabilità e per evitare fibrillazioni".

I componenti delle commissioni

Per quanto riguarda gli altri componenti abbiamo per la commissione Giubileo i consiglieri Angelucci, Ciani, Trabucco, Marinone, Parrucci, Zannola, Alemanni, Matone, Barbato, Meleo, Ciani. Per la commissione Expo Trombetti, Trabucco, Alemanni, Corbucci, Palmieri, Tempesta, Stampete, De Gregorio, De Priamo, De Santis.

"È una giornata importante per Roma, due grandi eventi internazionali di rilancio della Capitale per una Roma più moderna, inclusiva, sicura, green e aperta al mondo" afferma la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio. "È l'inizio di un percorso di rigenerazione, solido e di lungo periodo, che porteremo avanti insieme a governo, Regione, istituzioni ecclesiali e tutti i soggetti coinvolti - aggiunge - la nostra linea è stata quella, fin da subito, di avviare un dialogo con tutte le forze politiche e di chiedere proprio alle opposizioni l'indicazione rispetto alle presidenze delle commissioni speciali. Expo e Giubileo sono temi trasversali e tutti devono sentirsi partecipi della fase di cambiamento che si sta aprendo".