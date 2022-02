Il "conclave" di Gualtieri tra le colline del Divino Amore: "Stiamo andando forte. Decisivi i prossimi 6 mesi"

Il sindaco ha parlato senza indugi di "clima davvero positivo" e di "squadra compatta". Soddisfatto di com'è andato il primo "conclave" organizzato con i suoi a quasi cinque mesi dall'insediamento in Campidoglio, ha messo a tacere qualche mal di pancia delle ultime settimane legato agli impianti dei rifiuti e alla commissione Expo da affidare a Raggi, nei fatti ribadendo che, in entrambi i casi, non si torna indietro. Assessori, consiglieri di maggioranza, presidenti dei municipi di centrosinistra, tutti riuniti nella giornata di sabato, nel casale di Torre Santa Anastasia sulle colline del Divino Amore, per fare il punto su quanto fatto fino a oggi, mettere le basi per gli obiettivi dei prossimi sei mesi, rinsaldare rapporti e quietare stati d'animo.

La plenaria dura otto ore, dalle 10 alle 18, dentro una sala cerimonie del casale, intervallata da una colazione e un pranzo a buffet a base di trofie ai carciofi e polpettine al limone. Niente vino e qualcuno ha storto il naso. Tutto autofinanziato comunque, con 50 euro a testa pagate dagli invitati. Una trentina gli interventi al microfono. Parlano assessori, presidenti di municipio, consiglieri. "Apri tutte le porte" di Morandi, ultimo successo del cantante arrivato terzo al festival di Sanremo che nel ritornello recita anche "vai ancora più forte" è la colonna sonora della giornata, e sembra calzare a pennello. "Abbiamo iniziato andando molto forte (appunto, ndr), vogliamo proseguire ad altissima velocità" ha detto il sindaco in un momento di pausa dai lavori. "Nei prossimi sei mesi porremo le basi del cambiamento dei prossimi anni, sono assolutamente decisivi per il cambiamento cittadino". Tra le priorità "una bellissima Estate Romana" da organizzare e "i nuovi contratti di servizio di Ama e Atac".

Circa 500 le slide mostrate e commentate con decine di interventi da realizzare sui territori. Per quanto riguarda i malumori emersi in queste settimane, specie sul fronte rifiuti, Gualtieri fa un accenno: "Io vi ascolto, il dissenso non è lesa maestà". Già, e rimane per quanto riguarda i biodigestori di Casal Selce e Cesano. Lo ribadiscono durante gli interventi il presidente del XV municipio Daniele Torquati e il consigliere di Europa Verde Nando Bonessio. Tra i contrari c'è anche il consigliere Antonio Stampete, del XIII municipio, e in un primo momento anche gli eletti di AreaDem Svetlana Celli e Andrea Alemanni si erano accodati alle proteste, salvo poi ritrattare plaudendo ai progetti del sindaco.

"È normale ci siano delle preoccupazioni sul tema - ha spiegato ancora Gualtieri - ma l'assessore Alfonsi ha rassicurato che i nuovi impianti sono ecosostenibili. Andremo a breve a vedere quelli di Bologna". Una delegazione del Campidoglio visiterà le strutture del capoluogo emiliano per visionare funzionamento e impatto ambientale. Gli scettici potranno accodarsi al gruppo. In ogni caso, questo è il messaggio, si va avanti. Come con ogni probabilità si andrà avanti sulla questione della commissione Expo 2030. Da accordi la presidenza andrà al M5s ma qualche consigliere non vuole votare Virginia Raggi (scelta dai grillini come candidata a guidare la commissione) e non la voterà. Il motivo? Le sue posizioni sul green pass e la sua ambiguità sui vaccini. Il nodo è ancora da sciogliere.

Tirando le somme, è "condivisione" la parola più pronunciata. Qualcuno ne vorrebbe di più. Il consigliere Yuri Trombetti invoca il "modello bilancio", ossia il confronto costante come quello messo in campo per l'approvazione della manovra di previsione a dicembre, parlando di "grande squadra per cambiare Roma". "Il gruppo è unito - commenta soddisfatta la capogruppo Valeria Baglio - c'erano tutti all'appello. Quello che vogliamo è lavorare nell'interesse della città".