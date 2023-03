Regione Lazio, ecco la giunta Rocca: tutti i nomi degli assessori 

Cinque donne e cinque uomini così come il presidente Francesco Rocca aveva annunciato in campagna elettorale. Sei assessori di Fratelli d'Italia, due alla Lega e due a Forza Italia. Rispetto alle indiscrezioni della vigilia un solo nome nuovo, quello di Manuela Rinaldi che, su Rieti, ha superato Michele Nicolai. La giunta Rocca è realtà. A presentarla è lo stesso governatore, seduto di fronte ai giornalisti ad annunciare nomi e deleghe e a promettere un prossimo punto stampa, tra 15 giorni, per annunciare quanto trovato sul bilancio. "Tra una quindicina di giorni, più o meno", annuncia Rocca, "ci rivedremo con giornalisti perché la situazione economico-finanziaria non è delle migliori. Questo si lega con la complessità e l'importanza della sfida che abbiamo dinanzi nell'interesse dei nostri cittadini, dei territori e dell'attenzione che dobbiamo dare alle aree più degradate e alle fasce più deboli. È una sfida enorme sia per quanto riguarda la situazione debitoria della nostra regione sia le poche risorse".

Gli assessori di Fratelli d'Italia

Una squadra a trazione Fdi, con sei nomi, tutti forti. Si tratta di consiglieri che hanno raccolto il maggior numero di preferenze. Roberta Angelilli sarà la vicepresidente ed avrà le deleghe allo sviluppo economico, commercio, artigianato, industria e internazionalizzazione. Giancarlo Righini gestirà il bilancio, le politiche agricole, la caccia e la pesca. Fabrizio Ghera sarà il responsabile dei trasporti, del ciclo dei rifiuti e del demanio e patrimonio. Massimilano Maselli avrà le politiche sociali. Elena Palazzo l'ha spuntata ed ha ottenuto l'ambiente, insieme allo sport e al turismo. Sorpresa, come detto, da Rieti: Manuela Rinaldi gestirà i lavori pubblici e le politiche per la ricostruzione.

I nomi di Lega e Forza Italia

In quota Lega, Pasquale Ciacciarelli riceve la delega all'urbanistica, quella alle politiche abitative e alle politiche del mare e dei porti. Confermata l'indiscreizione sull'eurodeputata Simona Baldassarre che sarà assessora alla cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia. A Forza Italia va l'assessorato al personale, polizia locale, sicurezza urbana e rapporti con gli enti locali, assegnato a Luisa Regimenti. Scuola e lavoro vanno a Giuseppe Schiboni.

La delega alla sanità

La pesante delega alla sanità rimane invece nelle mani del presidente Rocca. A spiegare i motivi della scelta, in apertura di conferenza stampa, direttamente presidente. "Terrò per me la delega alla sanità per poter affrontare in maniera diretta questa sfida. Coerentemente non voglio avere giustificazioni e voglio metterci la faccia per poter dire ai cittadini che il presidente si assume le responsabilità e le decisioni. Mi mortifica come cittadino del Lazio vedere la nostra sanità così in difficoltà".

Lo stesso Rocca ha voluto allontanare le voci di dissidi per la formazione della giunta: "In questi giorni ho letto tante ricostruzioni, alcune un po' fantasiose, ma devo dire che io ho avuto un bellissimo supporto da tutti i partiti della coalizione fin dal primo momento".

Nella composizione della giunta la rappresentanza territoriale è completa, eccezion fatta per la provincia di Viterbo, che dovrebbe essere compensata però con la nomina a capogruppo di Fdl alla Pisana del viterbese Daniele Sabatini.