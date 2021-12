Calenda lascia il Consiglio: "Non si può fare un lavoro serio occupando anche un posto da europarlamentare"

Carlo Calenda si prepara a lasciare il Consiglio comunale. "Ho provato ma non si può fare essendo anche europarlamentare e segretario di partito, non si riesce a fare un lavoro serio in questo modo" ha detto intervistato su Radio Capital.

"Lascerò il posto a Francesco Carpano, che ha coordinato il nostro programma elettorale. È un ragazzo che non vede l'ora di fare solo quello, al 100 per cento del suo tempo". Una giovane promessa della politica. Ventotto anni, laureato in scienze politiche, e un curriculum già ricco di esperienze per l'età, andrà a rinfoltire la squadra di giovani consiglieri under 30.

Perché Calenda non gli ha lasciato prima la poltrona, una volta persa la corsa a sindaco di Roma?

Era nelle sue intenzioni, come dichiarò in più occasioni. Poi però, sotto attacco continuo delle opposizioni, dal M5s al centrodestra, il leader di Azione provò comunque a iniziare l'attività di consigliere. "Ho tentato, ho fatto le prime votazioni nelle commissioni, ma in tutta franchezza non si può fare, non lo sapevo fosse così l'organizzazione del lavoro". Un finale già scritto, dopo una breve parentesi in aula Giulio Cesare per sedare le polemiche.