Bonus affitto, tutti i numeri e le tempistiche per l'erogazione del contributo

Come annunciato già il mese scorso, i fondi per il bonus affitto sono stati finalmente sbloccati. Le famiglie più vulnerabili, che anche a causa della pandemia si sono trovate in difficoltà nel rispettare le scadenze imposte dai contratti di locazione, hanno iniziato a ricevere una parte del contributo ed entro la fine dell'estate vedranno l'intero importo dovuto nei loro conti correnti.

Per dare un quadro preciso del lavoro svolto dagli uffici, il presidente della commissione casa Yuri Trombetti (Pd) ha invitato la responsabile del procedimento Ernesta Lombardi, in forza al dipartimento politiche abitative. Quello che ne emerge è uno sforzo importante, seppur gravato da un ritardo che non ha certo aiutato migliaia di romani.

Per quanto riguarda il bando 2020, pubblicato dall'amministrazione Raggi in piena emergenza Covid-19, al Campidoglio sono arrivate esattamente 49.211 domande. "Un numero senza precedenti" sottolinea Lombardi. Per fortuna, di queste solo 5.211 sono state presentate con documentazione cartacea. "Le difficoltà - illustra la funzionaria - non sono state tanto nel lavorare le richieste, quanto nelle indicazioni contrastanti spesso e volentieri fornite dalla precedente dirigenza, non è stato facile districarsi".

Nonostante questo, il 31 maggio il dipartimento è riuscito ad emettere una determinazione con la quale sono stati approvati gli elenchi provvisori. "In totale sono emerse 18.362 domande ammissibili - continua Lombardi - e 6.317 domande per le quali abbiamo chiesto delle integrazioni. Le altre 24.500, quindi circa il 50%, sono risultate non ammissibili per varie motivazioni". Ad oggi tutti gli ammessi hanno ricevuto un primo piccolo contributo, pari a 245 euro "ma nelle prossime settimane, anche grazie al lavoro di quattro persone dedicate esclusivamente ai pagamenti più una quinta risorsa proveniente da un altro ufficio, contiamo di pagare tutto il resto, quindi i 12.500.000 euro stanziati dalla Regione per questo bando". I bonus andranno da 400 a 1.300 euro ciascuno, in base all'affitto: la copertura, infatti, è pari al 40% di tre mensilità. Chi dovrà presentare ulteriore documentazione ha una finestra temporale definita e se tutto andrà bene - da parte dei candidati - allora ulteriori 6.492.000 euro verranno erogati, con tutto il 2020 che sarà esaurito entro la fine dell'estate.

Diverso il discorso sul 2019. Quell'anno le domande arrivarono esclusivamente in forma cartacea "per scelta della dirigenza del tempo, è stato un problema enorme" sottolinea Lombardi. E c'era la graduatoria. Per quanto i numeri fossero sensibilmente inferiori (13.500 domande circa pervenute), le contingenze hanno reso tutto più difficile: "Il bando emergenziale è stato pubblicato a ridosso della fine del bando 2019 - continua la responsabile - e c'erano solo tre persone a lavorare tutte le domande. Comunque abbiamo iniziato a lavorare il 2019 e anche con l'ausilio di una società partecipata, posso dire che ce ne mancano solo 2.000 circa. Entro la fine di giugno contiamo di inserirle tutte nell'applicativo, per poi far uscire la graduatoria provvisoria. Stavolta il pagamento sarà in un'unica tranche e arriverà a massimo 3.000 euro".

Per il 2021 c'è ancora da aspettare. L'amministrazione si sta indirzzando verso un bando nuovo di zecca "anche perché le risorse arrivate nel 2020 saranno più che sufficienti per coprire tutti gli aventi diritto" aggiunge Lombardi. Nel contempo, ricorda Trombetti "stiamo lavorando a una nuova delibera, affinché il bonus diventi un aiuto reale e immediato per chi è in difficoltà. Non possiamo pagare le famiglie tre anni dopo". Anche perché l'alternativa, per qualcuno, rischia di essere lo sfratto o chiedere soldi in prestito.