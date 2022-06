Sbloccato il bonus affitto, in arrivo il contributo per circa 28.000 famiglie

L'obiettivo dell'amministrazione Gualtieri e in particolare dell'assessore alla casa Tobia Zevi era quello di sbloccare il bonus affitto entro la metà del 2022. A quanto pare è stato centrato: dalla prossima settimana, quindi da lunedì 6 giugno in poi, partiranno i primi bonifici per le famiglie in attesa del sostegno.

Per sbrigare le pratiche con ordine, gli uffici capitolini partiranno dalle domande del bando Covid, quello partito a marzo 2020 quando era ancora in lavorazione il precedente del 2019. In questo modo il Campidoglio riuscirà a fornire risposte a circa 28.000 famiglie in attesa da oltre due anni. Ovviamente qualcuno resterà fuori, perché - come spiegavano dall'assessorato già a gennaio - in quel periodo a inoltrare la richiesta furono quasi 50.000 persone, molte delle quali senza alcun requisito.

L'altra vera novità è quella delle modalità di erogazione del bonus, totalmente online. Basta moduli cartacei scritti a penna con grafie incomprensibili e decine di errori. Il comune pubblicherà l'elenco di nuclei ammessi, ma anche quelli che potranno integrare la domanda. Si potrà fare tramite un portale dedicato e nelle intenzioni dell'assessorato entro l'estate partiranno i contributi, che a differenza del recente passato potranno arrivare a 2.000 euro per ogni transazione, non a 500 come confermano da largo Giovanni da Verrazzano.

Roma Capitale ha nelle sue casse circa 50 milioni di euro da spendere per aiutare le famiglie più in difficoltà nel pagamento dell'affitto. Questi soldi sono frutto di una tranche da 13 milioni per il 2019, 27 milioni per il 2020 e infine circa 10 milioni di euro per il 2021. Ma in quest'ultimo caso il budget potrebbe salire, grazie al fatto che non tutte le domande relative al 2020 verranno riconosciute idonee e diversi milioni saranno spostati sull'ultimo bando, che a quanto si apprende potrebbe arrivare a oltre 20 milioni di euro. Ma per l'anno scorso c'è ancora da attendere: una volta sbrigate le pratiche del periodo Covid, si passerà al 2019.