Chi è Andrea Catarci, assessore al Decentramento, alla Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti della giunta Gualtieri

Fino all'ultimo minuto dato come in pole position per la delega al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Andrea Catarci è stato invece nominato assessore al Decentramento, alla Partecipazione e alla Roma dei 15 minuti. Sarà quindi colui che dovrà concretizzare alcuni dei punti chiave della campagna elettorale di Roberto Gualtieri: più potere ai Municipi e messa in campo delle politiche per rendere la Capitale più vicina ai suoi abitanti, più accessibile e vivibile.

Nato a Roma nel 1969, è stato presidente del Municipio VIII dal 2006 al 2016 (fino al 2013 era XI), prima di passare la mano ad Amedeo Ciaccheri. Laureato in Scienze Politiche, prima dell'impegno amministrativo si è occupato di turismo, servizi alle imprese, ristorazione ed edilizia. Dismessi i panni di minisindaco, si è dedicato alla ricerca e alla formazione con il ruolo di vicepresidente della scuola universitaria per la formazione politica "Polis" alla Link Campus University.

Attivo politicamente sin da ragazzo, ai tempi degli studi universitari ha preso parte al Movimento della Pantera e all'esperienza del laboratorio autogestito Rosa Luxemburg, ha contribuito all'apertura del centro sociale La Strada a Garbatella, per poi iscriversi a Rifondazione Comunista, ricoprendo per 5 anni il ruolo di segretario territoriale. Successivamente ha aderito a Sinistra Ecologia e Libertà. E' coordinatore del comitato scientifico di Liberare Roma, progetto politico partito proprio da Garbatella e con il quale ha contribuito a costruire la lista Sinistra Civica Ecologista.

"Ringrazio il sindaco Roberto Gualtieri per la fiducia che mi è stata accordata - le parole di Catarci a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova giunta - . Un compito immenso ma allo stesso tempo entusiasmante. Ringrazio inoltre le comunità politiche di Liberare Roma e Sinistra Civica Ecologista per il percorso di questi mesi, per avermi sostenuto nel ruolo che dovrò rivestire. Da domani sarò al lavoro sui dossier principali che riguardano le mie deleghe. Con questa squadra di governo della città abbiamo davvero l'occasione di fare la differenza, cambiare il volto di Roma".