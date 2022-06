L'alta velocità si ferma in una galleria a Roma: incubo maxi ritardi per rientro dal ponte

Un’altra giornata da incubo per chi doveva mettersi in viaggio con il treno da o verso Roma, ed è molto probabile che la situazione resterà invariata anche domenica, giornata di rientri per moltissime persone che sono partite in occasione del ponte del 2 giugno, il primo vero ponte delle vacanze estive. Il traffico ferroviario resta infatti sospeso sulla linea dell’alta velocità Roma-Napoli e sulla linea Roma-Pescara, dove venerdì il Frecciarossa 9311 è parzialmente uscito dai binari nella galleria tra le stazioni di Prenestina e Serenissima.

La procura ha aperto un’indagine sull’accaduto e ha sequestrato sia il treno sia lo scambio, disponendo una consulenza tecnica affidata ai periti. L’ipotesi di reato con cui è stato aperto il fascicolo è di delitti colposi di pericolo, al momento a carico di ignoti.

Rfi ha fatto sapere che sino a quando l’autorità giudiziaria non darà il via libera non sarà possibile rimuovere il treno e ripristinare la circolazione sulla linea, il che si traduce in una completa riprogrammazione dei treni, instradati sulle linee convenzionali Roma - Napoli via Cassino e via Formia. Con conseguenti ritardi tra i 60 e i 90 minuti, e fermate a Tiburtina anziché a Termini.

“Sono arrivata in stazione sabato mattina alle 8 - ha raccontato a RomaToday una donna che aveva un biglietto per il Frecciarossa diretto a Napoli - soltanto per scoprire che non potevo partire neppure oggi a meno di non aspettarmi grandi ritardi. Ci hanno dato anche pochissime informazioni, e il cambio del biglietto è stato un caos”.

In stazione a Termini, sabato mattina, si è infatti formata una lunga coda alle biglietterie e agli sportelli per chiedere informazioni sullo stato dei treni e sui rimborsi. Tra i viaggiatori, moltissimi turisti che avrebbero dovuto lasciare Roma dopo una breve vacanza in occasione del 2 giugno e che sono invece rimasti bloccati, costretti a trovare una soluzione dell’ultimo minuto perché senza prenotazione in strutture ricettive.

Le cause dell’incidente

Al momento le cause dell’incidente sarebbero da imputare allo svio dellocomotiva posteriore del treno, partito da Torino e diretto a Napoli. Poco prima della galleria della Serenissima è uscita dai binari ed è stata trascinata per alcune centinaia di metri. Il treno si è fermato quindi all’interno ella galleria, mentre la locomotiva è andata a sbattere contro l’ingresso.

I vigili del fuoco hanno evacuato il treno, accompagnando i circa 250 passeggeri a bordo nella stazione più vicina, e messo in sicurezza l’area insieme con i tecnici di Rfi. Per le migliaia di passeggeri a bordo di treni in viaggio verso Roma l’attesa si è invece protratta anche fino a sera, perché sono rimasti bloccati a bordo per ore in attesa che tutti i convogli venissero dirottati verso linee praticabili.

Alla base dell’uscita dai binari potrebbe esserci un guasto a uno scambio, che al passaggio del treno ha ceduto, ma saranno i periti ad accertare la dinamica esatta. Sino a quando non verranno completati i rilievi, però, il treno non potrà essere rimosso.

Treno deragliato a Roma, le modifiche alla circolazione.

Come detto, gran parte dei treni in partenza da Roma hanno subito modifiche, cancellazioni e limitazioni di percorso.

Trenitalia ha fornito un elenco delle tratte dei Regionali interessate: