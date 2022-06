VIDEO | Incidente treno in galleria a Roma, le immagini dei vigili del fuoco

Le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco nella galleria Serenissima, a Roma, dopo lo svio senza ribaltamento della motrice di coda di un treno ad alta velocità sulla direttrice Torino-Napoli. Le squadre hanno accompagnato fuori dal tunnel in modo ordinato circa 250 passeggeri. Nessuno è rimasto ferito.

Il treno dell'alta velocità è stato coinvolto, secondo quanto si apprende, da uno svio della motrice posta in coda: è uscita dai binari ma senza ribaltarsi. Le squadre dei vigili del fuoco si sono inoltrate almeno per 500 metri all'interno della galleria. Dopo aver accertato quanto accaduto, i pompieri hanno fatto uscire i passeggeri dal treno e le hanno accompagnate, in fila indiana ordinata, al di fuori della galleria. Le cause dell'incidente sono in corso di verifica.