Treno uscito dai binari, weekend da incubo per i viaggiatori: “È un girone dantesco”

“Sembra di stare in un girone dantesco”: è soltanto una delle testimonianze delle centinaia di persone che venerdì, a causa del deragliamento di un treno Frecciarossa tra le stazioni di Prenestina e quella di Serenissima, sono rimaste in stazione a Termini in attesa dei treni nel frattempo cancellati o in ritardo di ore. E la situazione era se possibile ancora peggiore per le persone che erano già a bordo di treni diretti verso la Capitale, che si sono ritrovate bloccate per ore a bordo.

Il viaggio da Lecce a Roma durato 10 ore

“Siamo partiti alle 11.15 e siamo arrivati a Termini alle 21.30 - racconta una passeggera che venerdì mattina è salita a Lecce per raggiungere la Capitale - A bordo c’erano molte famiglie con bambini piccoli, anziani. Siamo letteralmente rimasti in ostaggio per 10 ore. Abbiamo contattato anche la Polfer, che ci ci ha spiegato che tutti i treni erano rallentati, i controllori non sapevano niente, telefonavano e non ricevevano aggiornamenti”.

Il treno ad alta velocità è rimasto bloccato in galleria lungo la linea Roma- Pescara, causando rallentamenti di ore in entrambe le direzioni anche sulla linea Roma-Napoli. A provocare l’incidente lo svio dai binari del locomotore di coda, che sarebbe andato a sbattere contro l'ingresso della galleria della Serenissima. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare circa 250 passeggeri che erano a bordo, e gran parte delle Frecce hanno subito ritardi di ore o sono state direttamente cancellate.

Centinaia di persone bloccate a Termini: "Non ci fanno sapere niente"

“Il treno che dovevamo prendere per Milano era alle 18.05 - ha spiegato una ragazza che ha trascorso gran parte della serata seduta sul pavimento di Termini - all’inizio ci avevano detto che avremmo aspettato un’ora, abbiamo fatto anche la fila per cambiare il biglietto, senza successo. Ci hanno detto che il treno stava arrivando, ma ormai sono 4 ore che siamo qui. Lo sportello è chiuso, le linee della compagnia sono a a pagamento, non abbiamo alcun tipo di informazione”.

Il video della giornalista Donatella Polito

Accanto a lei una coppia di amici arrivati dalla Colombia, con cui avrebbe dovuto rientrare a Milano: anche loro, come decine di altre persone, sono rimasti seduti per ore, con il caldo torrido, aspettando di poter ripartire. E in molti casi non è stato possibile, e i viaggiatori - quelli che potevano - sono dovuti tornare a casa per ripresentarsi in stazione in mattinata.

Treni cancellati anche sabato: binario e convoglio sotto sequestro

Chi pensava di poter riprendere il viaggio sabato mattina, però, ha avuto un'amara sorpresa. Molti treni sono stati cancellati per la riprogrammazione integrale delle linee dell’alta velocità, necessaria per la presenza del treno in galleria. Il pm di turno ha infatti sequestrato sia il treno sia lo scambio per avviare accertamenti, e gli interventi di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici Rfi saranno avviati soltanto quando l'area sarà dissequestrata e resa disponibile.

I treni alta velocità tra Roma e Napoli vengono quindi instradati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino, con il conseguente aumento dei tempi di viaggio fino a 100 minuti, e il traffico resta sospeso sulla linea Roma - Napoli e sulla linea Roma - Pescara.

“Sono arrivata in stazione alle 8 - racconta a RomaToday una donna che venerdì pomeriggio avrebbe dovuto partire per Napoli - Ieri sera sembrava un girone dantesco, le persone erano comprensibilmente arrabbiate e nervose, non arrivavano informazioni di alcun genere. Stamattina sono tornata in stazione per sapere se potevo ripartire e molti treni erano stati cancellati. Ho fatto una fila infinita per cambiare il biglietto e non sono riuscita a risolvere nulla”.

Treno deragliato a Prenestina: modifiche e cancellazioni

Rfi ha reso noto, sabato mattina, che sul nodo ferroviario 75 treni percorrono la linea Cassino da Bivio Cassino Sud a Roma Termini ed effettuano le fermate di Napoli Afragola e Roma Termini, mentre 89 treni percorrono la linea Formia da Napoli Centrale a Roma. Di questi, 29 non fermeranno a Napoli Afragola. Tutti questi treni non fermano a Roma Termini ed effettuano fermata a Tiburtina (54% del traffico “passante” ambito Roma Termini).

I treni regionali delle seguenti relazioni possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso: