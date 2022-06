Treno svia dal binario nella galleria tra Serenissima e Prenestina, 219 passeggeri evacuati

Paura sul treno dell'alta velocità partito da Torino e diretto a Napoli, rimasto coinvolto in un incidente tra la galleria che collega la stazione Prenestina e quella di Serenissima. Il convoglio numero 9311, secondo quanto si apprende, intorno alle 14 ha sviato con l'ultima carrozza uscita dai binari. Il macchinista, in tempo, è riuscito a ridurre ulteriormente la marcia - già bassa in galleria - impedendo conseguenze più gravi.

Secondo quanto si apprende, 219 passeggeri a bordo sono rimasti illesi e sono stati fatti evacuare. Sul posto squadre dei vigili del fuoco, il personale del 118, gli agenti del gruppo Prenestino della polizia locale e la polizia di Stato.

Una colonna di fumo si è levata dalla galleria, a causa dello sfregamento dei freni. Rfi ha interrotto la tratta con corse cancellate e rallentamenti fino a 90 minuti. Il traffico è momentaneamente sospeso sulla linea della relazione Roma – Sulmona. Deviate le corse della linea Roma-Napoli e Roma-Pescara.

I treni instradati sul percorso alternativo via Cassino, informa Trenitalia, sono: FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) - Torino Porta Nuova (21:00);

FR 9544 Salerno (12:50) - Milano Centrale (18:55); FR 9642 Napoli Centrale (13:30) - Torino Porta Nuova (19:10); FR 9320 Napoli Centrale (13:55) - Torino Porta Nuova (20:10); FR 9426 Napoli Centrale (14:10) - Venezia Santa Lucia (19:34); FA 8867 Roma Termini (14:05) - Reggio Calabria Centrale (19:28).

Quelli instradati sul percorso alternativo via Formia: FR 9623 Milano Centrale (10:58) - Mapoli Centrale (16:12); FR 9428 Napoli Centrale (15:10) - Venezia Santa Lucia (20:34).

? #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un inconveniente tecnico ad un treno sulla linea alta velocità. Situazione in corso di accertamento [#3giugno 15:15] pic.twitter.com/luCqqRpm1x June 3, 2022

Articolo in aggiornamento