Pensionata trovata morta in casa, il figlio indagato per omicidio

Il figlio di Graziella Bortolotta, la donna di 68 anni trovata morta nella sua abitazione in via del Pettirosso a Tor San Lorenzo, nel Comune di Ardea, con una vistosa ferita alla testa, è indagato per omicidio. I carabinieri della compagnia di Anzio, coordinati dalla procura di Velletri che aveva anche disposto il sequestro dell'abitazione della donna, questa mattina hanno notificato l'elezione di domicilio all'uomo. Una possibile svolta, quindi, nelle indagini.

A scoprire il cadavere della 68enne, martedì pomeriggio, è stata la signora che la aiutava nelle faccende domestiche, che l'ha trovata riversa a terra in un lago di sangue. Sentendo le urla della donna un vicino di casa ha chiamato il 112, con i carabinieri arrivati sul posto che hanno iniziato le indagini. Nelle scorse ore, la badante della donna, è stata sentita dai carabinieri. Oggi, invece, è atteso il risultato dell'autopsia.

Nel pomeriggio di ieri, l'uomo ha raccontato la sua verità alle telecamere della trasmissione di Rai Tre, visibilmente provato: "Come avrei potuto ucciderla? I carabinieri mi hanno detto: "Dì la verità ti prendi tre anni, se lo scopriamo noi rischi 30 anni di carcere", ha aggiunto l'uomo, che nella vita fa il giardiniere. "Ma io non posso dire bugie, se devo farmi 30 anni me li faccio, ma non posso dire che ho ucciso mia madre, me la sono tenuta vicina per 40 anni. Quello che è successo l'ho raccontato".

Graziella Bartolotta era vedova e aveva problemi di salute che ne limitavano gli spostamenti. Ecco perché contava sull'aiuto di una collaboratrice domestica romena. Gli investigatori dell'Arma non escludono che la padrona di casa sia stata uccisa da una persona che conosceva, alla quale avrebbe aperto la porta. Il che spiegherebbe perché l'appartamento è stato trovato in ordine. I carabinieri stanno scavando proprio nella cerchia di persone vicine a Graziella Bartolotta.