Pensionata trovata morta in casa in un lago di sangue, ipotesi omicidio

È stata trovata morta in casa, in un lago di sangue. A dare l'allarme, nel pomeriggio di martedì, è un stato un vicino di casa della vittima, una pensionata di 68 anni di Ardea. Un giallo sul quale indagano i carabinieri che, coordinati dalla Procura di Velletri, al momento non escludono l'ipotesi dell'omicidio. Sul corpo della 68enne è stata disposta l'autopsia per capire le cause del decesso. Di certo, il medico legale accorso nell'appartamento della donna, ha notato sulla fronte della vittima una vistosa ferita.

Chi indaga lo fa a bocche cucite. Stando a quanto ricostruito da RomaToday, a mettere in moto la macchina dei soccorsi è stato un vicino di casa della donna che ha chiamato il Numero Unico per le Emerge perché aveva sentito urla di donna provenire da quell'appartamento. Secondo quanto emerso, una signora che aiutava in casa la 68enne vedova di Ardea, si era recata in quell'appartamento in via del Pettirosso a Tor San Lorenzo: una volta entrata, ecco la macabra scoperta.

La 68enne, in un lago di sangue, era stesa in sul pavimento. La donna che la aiutava in casa, vedendola, ha urlato così forte da attirare l'attenzione del vicino di casa. I sanitari del 118 arrivati, non hanno quidi potuto fare altro che accertare il decesso della donna.

Sul posto, allertati dai medici proprio per la sospetta ferita alla testa che la 68enne aveva in fronte, anche i carabinieri di Marina di Tor San Lorenzo e della compagnia di Anzio, che hanno iniziato le indagini che proseguono tutt'ora. L'appartamento in via del Pettirosso, trovato comunque in ordine, è stato sequestrato. Gli investigatori, che hanno già ascoltato l'aiutante domestica della 68enne, non escludono l'omicidio.