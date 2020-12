Maltempo a Roma, albero cade su un'auto: un ferito. Oggi è ancora allerta arancione

Centinaia la chiamate nella giornata di sabato 5 dicembre e nella notte per il forte vento a Roma e nella provincia. Sono stati circa 160 gli interventi dei Vigili del fuoco a causa del maltempo.

Paura nella mattinata di ieri quando un grosso ramo di un albero si è spezzato centrando un'auto sulla via del Mare all'altezza del chilometro 16 verso Ostia. Le condizioni dell'automobilista non sono gravi.

Il tronco ha colpito l'auto dal lato passeggero. L'uomo al volante è stato aiutato dai vigili del fuoco, medicato dal 118 e portato al Grassi di Ostia per precauzione.

La maggior parte degli interventi dei pompieri effettuati sabato, hanno riguardato alberi, rami, insegne, pali ed antenne pericolanti. Particolarmente colpiti il quadrante di Roma Sud nelle zone Tuscolana e Romanina, il versante del litorale romano di Ostia e le zone limitrofe fino al quartiere Eur.

Interventi per cornicioni pericolanti e rimozione di tegole nel centro di Roma, in Via Reggio Calabria, 54. Sul litorale nord, invece, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, hanno effettuato in città e presso il comune di Allumiere, molteplici interventi causa avverse condizioni meteo.



Messe in sicurezza coperture, tetti e cornicioni danneggiati ma anche pali Telecom e rami pericolanti. Per tutta la giornata di oggi, il codice di allerta meteo a Roma e nel Lazio sale da giallo (in atto fino a questo pomeriggio) ad arancione.

Ecco la mappa degli interventi dei vigili del fuoco